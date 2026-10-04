Тя твърди, че част от Холивуд я избягва заради политическите ѝ позиции. Но същите тези позиции са част от причините да бъде интересна за международното кино

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Съвсем наскоро Сюзан Сарандън отново се оказа с белезници. Само дни преди 80-ия й рожден ден тя стоеше под прожекторите във Венеция и говореше за това как политическите й позиции са започнали да й струват роли в Холивуд. А после дойде Ню Йорк - протест, полиция, задържане и поредното доказателство, че за една от най-разпознаваемите жени в американското кино славата никога не е означавала мълчание.

На 24 септември 2026 г. Сюзан Сарандън се присъединява към протест пред централата на ООН в Ню Йорк, свързан с посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху и войната в Газа. Сред демонстрантите е и актрисата Хана Айнбиндър. Полицията задържа най-малко 30 души, сред които Сарандън.

Снимките от този ден са почти кинематографични. Все пак на тях е Сюзан Сарандън - носителката на "Оскар", звездата от "Телма и Луиз", която е отведена от полицията заедно с останалите протестиращи. И всъщност това не е първият й път.

Сарандън никога не е била от актрисите, които оставят политиката настрана. Още през 90-те тя започва да използва публичността си за каузи, свързани с човешките права, бедността, смъртното наказание, миграцията и войните.

През 1993 г., на церемонията по връчването на наградите "Оскар", тя и партньорът й Тим Робинс използват сцената, за да говорят за хаитянски бежанци, заразени с ХИВ, които са били държани в американския център за задържане в Гуантанамо.

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През 1999 г. пък е арестувана по време на протест в Ню Йорк след убийството на имигрант от Гвинея, застрелян от полицаи. При една от акциите тогава са задържани 219 протестиращи, сред които и актрисата.

Години по-късно историята се повтаря.

През 2018 г. Сарандън е сред около 575 души, арестувани във Вашингтон по време на масов протест срещу политиката на администрацията на Доналд Тръмп за задържане и разделяне на семейства на границата. Протестиращите правят седяща демонстрация в сградата на Сената. Сарандън е изведена от полицията заедно с останалите. Тогава тя дори публикува краткото послание: "Арестувана. Бъдете силни. Продължавайте да се борите."

През 2023 г. идва още един арест. Този път в Олбъни, Ню Йорк, по време на протест в подкрепа на по-високо заплащане на работниците, които получават бакшиши. Осем души са задържани заради блокиране на движението в сградата на щатския Капитолий, сред тях е и Сарандън.

И така се стига до 2026 г. До белезниците за пореден път.

Но коя всъщност е Сюзан Сарандън?

За по-младото поколение тя вероятно е жената от меметата, интервютата и политическите спорове. За няколко поколения преди това тя е просто една от най-големите актриси на американското кино.

Сарандън е родена на 4 октомври 1946 г. в Ню Йорк. Израснала е в голямо католическо семейство и е най-голямата от девет деца.

Кариерата й продължава повече от пет десетилетия. Тя има роли в над 100 игрални филма, работила е за телевизията, играла е на сцена и е участвала в множество документални продукции. Но има една роля, която завинаги променя статута й. Сестра Хелън Прежан в "Осъденият на смърт идва".

Филмът от 1995 г. е история за монахиня, която изгражда връзка с осъден на смърт затворник. Сарандън получава "Оскар" за ролята. Любопитното е, че филмът не остава просто поредната престижна холивудска продукция. Той се превръща в продължение на реалния й активизъм срещу смъртното наказание.

Сарандън публично подкрепя осъдени затворници и се включва в кампании срещу смъртната присъда. Сред случаите, за които се застъпва, е този на Ричард Глосъп, осъден на смърт в Оклахома. Така постепенно се оформя образът на Сарандън, който съществува и днес: актриса, която не просто играе бунтарки на екрана, а иска да бъде такава и извън него.

Тим Робинс очевидно харесва именно тази нейна страна. Двамата се запознават на снимачната площадка на "Бул Дърам", а той е с 12 години по-млад от нея. Никога не се женят, но връзката им продължава около 23 години - до 2009 г. Имат двама синове - Джак и Майлс. Сарандън има и дъщеря, актрисата Ева Амури, от предишна връзка.

Любовната история на Сарандън и Робинс е интересна и по друга причина. Те не просто са двойка извън екрана, а се превръщат в едно от най-разпознаваемите артистични семейства на американския шоубизнес. И двамата са известни и с политическия си активизъм. Но докато Тим постепенно се отдалечава от най-шумната политическа сцена, Сарандън продължава да влиза директно в нея.

Сарандън е активна и в протестите срещу американската инвазия в Ирак през 2003 г. През годините тя се включва и в кампании, свързани с бедността, глада, правата на ЛГБТИ хората и имиграцията. Работи и като посланик на добра воля на УНИЦЕФ, а по-късно и в Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Последният конфликт просто се превръща в най-сериозния сблъсък между нейните публични позиции и професионалния й живот.

Холивуд срещу Сюзан Сарандън?

През 2023 г. Сарандън участва в пропалестински протести след началото на войната между Израел и "Хамас". Тогава тя прави и изказване, за което впоследствие се извинява. По-късно обяснява, че е искала да привлече внимание към хуманитарната ситуация в Газа. Малко след това United Talent Agency прекратява отношенията си с нея. От този момент нататък Сарандън започва открито да говори за това, което според нея е професионален бойкот.

През 2024 г. тя казва пред The Times, че е била изоставена от агенцията си, че проекти са били спрени и че е била използвана като пример за това какво не трябва да прави човек, ако иска да продължи да работи в Холивуд.

През февруари 2026 г. отново разказва за последствията, заявявайки, че след като е започнала да говори публично за Газа и да настоява за прекратяване на огъня, й е станало трудно да получава големи холивудски роли. В същото време кариерата й продължава чрез независими и международни продукции.

"Те казват на хората да не ме наемат"

И през септември във Венеция Сарандън отново говори по темата. Тя е на фестивала за премиерата на филм, режисиран от Андреа Палаоро. Пред журналисти казва, че и наскоро са й били отнемани филмови проекти, защото според нея някои агенции продължават да казват на хората да не я наемат.

Обаче отбелязва и нещо друго: извън САЩ се чувства по-добре приета. И дава конкретен пример с новия си филм. По думите й Палаоро е бил предупреден да не я наема, но е решил да не се съобрази.

"Аз намерих моето семейство, намерих моите хора и съм добре", казва.

И само няколко седмици по-късно отново е на улицата. На 24 септември в Ню Йорк Сарандън се присъединява към демонстрация пред ООН. Причината е посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който трябва да говори пред Общото събрание на ООН.

Около 200 души участват в протеста. Демонстрантите блокират пътното платно и полицията започва да ги извежда. Сред задържаните са Сарандън и актрисата Хана Айнбиндър. Ройтерс съобщава за най-малко 30 ареста, докато други медии съобщават за над 100 задържани. Така на 79 години Сарандън отново се оказва в полицейски микробус. Само дни преди да навърши 80.

Кариерата на Сюзан е необичайна не защото е известна актриса с политически възгледи. В Холивуд такива има много. Необичайното е колко дълго последователно приема риска тези възгледи да имат цена. Тя е била на най-големите сцени в света, получавала е "Оскар" и е била лице на УНИЦЕФ. А сега, вече на 80, отново е в центъра на политически спор. И кариерата й все пак продължава. Тя продължава да работи, а последният й филм The Echo Chamber я връща на голям международен фестивал.

Испания също я почете през 2026 г. с Международната награда "Гоя" за цялостен принос. Испанската киноакадемия изрично посочва както огромната й филмография, така и обществения и политическия й ангажимент.

Сарандън твърди, че част от Холивуд я избягва заради политическите й позиции. Но същите тези позиции са част от причините тя да продължава да бъде интересна за международното кино.

Сюзан вече е на възраст, на която много актьори започват да говорят основно за наследството си. Тя продължава да говори за настоящето. За войни. За затворници. За миграция. За бедност. И за това какво според нея се случва с кариерата й, когато една актриса откаже да бъде просто актриса.

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