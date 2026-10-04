Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Съвсем наскоро Сюзан Сарандън отново се оказа с белезници. Само дни преди 80-ия й рожден ден тя стоеше под прожекторите във Венеция и говореше за това как политическите й позиции са започнали да й струват роли в Холивуд. А после дойде Ню Йорк - протест, полиция, задържане и поредното доказателство, че за една от най-разпознаваемите жени в американското кино славата никога не е означавала мълчание.

Роди се звезда

На 24 септември 2026 г. Сюзан Сарандън се присъединява към протест пред централата на ООН в Ню Йорк, свързан с посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху и войната в Газа. Сред демонстрантите е и актрисата Хана Айнбиндър. Полицията задържа най-малко 30 души, сред които Сарандън.

Снимките от този ден са почти кинематографични. Все пак на тях е Сюзан Сарандън - носителката на "Оскар", звездата от "Телма и Луиз", която е отведена от полицията заедно с останалите протестиращи. И всъщност това не е първият й път.

Сарандън никога не е била от актрисите, които оставят политиката настрана. Още през 90-те тя започва да използва публичността си за каузи, свързани с човешките права, бедността, смъртното наказание, миграцията и войните.

През 1993 г., на церемонията по връчването на наградите "Оскар", тя и партньорът й Тим Робинс използват сцената, за да говорят за хаитянски бежанци, заразени с ХИВ, които са били държани в американския център за задържане в Гуантанамо.

View this post on Instagram

A post shared by Susan Sarandon (@susansarandon)

През 1999 г. пък е арестувана по време на протест в Ню Йорк след убийството на имигрант от Гвинея, застрелян от полицаи. При една от акциите тогава са задържани 219 протестиращи, сред които и актрисата.

Години по-късно историята се повтаря.

През 2018 г. Сарандън е сред около 575 души, арестувани във Вашингтон по време на масов протест срещу политиката на администрацията на Доналд Тръмп за задържане и разделяне на семейства на границата. Протестиращите правят седяща демонстрация в сградата на Сената. Сарандън е изведена от полицията заедно с останалите. Тогава тя дори публикува краткото послание: "Арестувана. Бъдете силни. Продължавайте да се борите."

През 2023 г. идва още един арест. Този път в Олбъни, Ню Йорк, по време на протест в подкрепа на по-високо заплащане на работниците, които получават бакшиши. Осем души са задържани заради блокиране на движението в сградата на щатския Капитолий, сред тях е и Сарандън.

И така се стига до 2026 г. До белезниците за пореден път.

Но коя всъщност е Сюзан Сарандън?

За по-младото поколение тя вероятно е жената от меметата, интервютата и политическите спорове. За няколко поколения преди това тя е просто една от най-големите актриси на американското кино.

Сарандън е родена на 4 октомври 1946 г. в Ню Йорк. Израснала е в голямо католическо семейство и е най-голямата от девет деца.

Кариерата й продължава повече от пет десетилетия. Тя има роли в над 100 игрални филма, работила е за телевизията, играла е на сцена и е участвала в множество документални продукции. Но има една роля, която завинаги променя статута й. Сестра Хелън Прежан в "Осъденият на смърт идва".

Филмът от 1995 г. е история за монахиня, която изгражда връзка с осъден на смърт затворник. Сарандън получава "Оскар" за ролята. Любопитното е, че филмът не остава просто поредната престижна холивудска продукция. Той се превръща в продължение на реалния й активизъм срещу смъртното наказание.

Сарандън публично подкрепя осъдени затворници и се включва в кампании срещу смъртната присъда. Сред случаите, за които се застъпва, е този на Ричард Глосъп, осъден на смърт в Оклахома. Така постепенно се оформя образът на Сарандън, който съществува и днес: актриса, която не просто играе бунтарки на екрана, а иска да бъде такава и извън него.

Тим Робинс очевидно харесва именно тази нейна страна. Двамата се запознават на снимачната площадка на "Бул Дърам", а той е с 12 години по-млад от нея. Никога не се женят, но връзката им продължава около 23 години - до 2009 г. Имат двама синове - Джак и Майлс. Сарандън има и дъщеря, актрисата Ева Амури, от предишна връзка.

Любовната история на Сарандън и Робинс е интересна и по друга причина. Те не просто са двойка извън екрана, а се превръщат в едно от най-разпознаваемите артистични семейства на американския шоубизнес. И двамата са известни и с политическия си активизъм. Но докато Тим постепенно се отдалечава от най-шумната политическа сцена, Сарандън продължава да влиза директно в нея.

View this post on Instagram

A post shared by Everything movies TV and stars (@movies_movies_and_more)

Сарандън е активна и в протестите срещу американската инвазия в Ирак през 2003 г. През годините тя се включва и в кампании, свързани с бедността, глада, правата на ЛГБТИ хората и имиграцията. Работи и като посланик на добра воля на УНИЦЕФ, а по-късно и в Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Последният конфликт просто се превръща в най-сериозния сблъсък между нейните публични позиции и професионалния й живот.

Холивуд срещу Сюзан Сарандън?

През 2023 г. Сарандън участва в пропалестински протести след началото на войната между Израел и "Хамас". Тогава тя прави и изказване, за което впоследствие се извинява. По-късно обяснява, че е искала да привлече внимание към хуманитарната ситуация в Газа. Малко след това United Talent Agency прекратява отношенията си с нея. От този момент нататък Сарандън започва открито да говори за това, което според нея е професионален бойкот.

През 2024 г. тя казва пред The Times, че е била изоставена от агенцията си, че проекти са били спрени и че е била използвана като пример за това какво не трябва да прави човек, ако иска да продължи да работи в Холивуд.

През февруари 2026 г. отново разказва за последствията, заявявайки, че след като е започнала да говори публично за Газа и да настоява за прекратяване на огъня, й е станало трудно да получава големи холивудски роли. В същото време кариерата й продължава чрез независими и международни продукции.

"Те казват на хората да не ме наемат"

И през септември във Венеция Сарандън отново говори по темата. Тя е на фестивала за премиерата на филм, режисиран от Андреа Палаоро. Пред журналисти казва, че и наскоро са й били отнемани филмови проекти, защото според нея някои агенции продължават да казват на хората да не я наемат.

Обаче отбелязва и нещо друго: извън САЩ се чувства по-добре приета. И дава конкретен пример с новия си филм. По думите й Палаоро е бил предупреден да не я наема, но е решил да не се съобрази.

"Аз намерих моето семейство, намерих моите хора и съм добре", казва.

И само няколко седмици по-късно отново е на улицата. На 24 септември в Ню Йорк Сарандън се присъединява към демонстрация пред ООН. Причината е посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който трябва да говори пред Общото събрание на ООН.

Около 200 души участват в протеста. Демонстрантите блокират пътното платно и полицията започва да ги извежда. Сред задържаните са Сарандън и актрисата Хана Айнбиндър. Ройтерс съобщава за най-малко 30 ареста, докато други медии съобщават за над 100 задържани. Така на 79 години Сарандън отново се оказва в полицейски микробус. Само дни преди да навърши 80.

Кариерата на Сюзан е необичайна не защото е известна актриса с политически възгледи. В Холивуд такива има много. Необичайното е колко дълго последователно приема риска тези възгледи да имат цена. Тя е била на най-големите сцени в света, получавала е "Оскар" и е била лице на УНИЦЕФ. А сега, вече на 80, отново е в центъра на политически спор. И кариерата й все пак продължава. Тя продължава да работи, а последният й филм The Echo Chamber я връща на голям международен фестивал.

Испания също я почете през 2026 г. с Международната награда "Гоя" за цялостен принос. Испанската киноакадемия изрично посочва както огромната й филмография, така и обществения и политическия й ангажимент.

Сарандън твърди, че част от Холивуд я избягва заради политическите й позиции. Но същите тези позиции са част от причините тя да продължава да бъде интересна за международното кино.

Сюзан вече е на възраст, на която много актьори започват да говорят основно за наследството си. Тя продължава да говори за настоящето. За войни. За затворници. За миграция. За бедност. И за това какво според нея се случва с кариерата й, когато една актриса откаже да бъде просто актриса.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34606
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13494
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11697
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1415
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2259
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5394
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2224
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3561
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1431
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417