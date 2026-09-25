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Оказва се, че появата на бебето е била изненада дори за най-близките хора на Лейди Гага, съобщава Page Six.

Звездни бебета

"Почти никой не знаеше", разкрива източник, близък до певицата. По думите му Гага се е "изолирала напълно с бебето" в Северна Калифорния, където в момента се наслаждава на първите си дни като майка. "Тя просто иска да бъде майка. Мисля, че е приключила с големите турнета поне за доста дълъг период от време", твърди още източникът.

Макар представителите на звездата да не коментират публично новината, според медийни публикации бебето се е родило на 9 юни в Лос Анджелис чрез сурогатна майка. Момиченцето носи името Роуз Бийн.

По информация на източници, близки до двойката, Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански са опитвали да имат дете в продължение на няколко години. Пътят към родителството обаче не е бил лесен за певицата и е преминал през редица физически и емоционални изпитания.

"Тя премина през много труден физически период. Имаше моменти на огромна радост, но и моменти на пълно отчаяние", споделя източник пред медиите. Той визира и здравословните проблеми, с които звездата се е сблъсквала през годините, както и физическото натоварване, свързано с кариерата й и сценичните й изяви.

Близките на Гага обаче не са засегнати от факта, че тя е запазила бременността и появата на детето в тайна. "Това е изключително здравословно за нея да има своите лични тайни с партньора си. Те са създали невероятен оазис от любов и спокойствие", разказва близък до певицата.

Новината за появата на бебето стана публично достояние, след като папарашки снимки разкриха, че Гага и Полански вече са станали родители. Двамата са били заснети с новороденото, което потвърди слуховете за раждането на първото им дете.

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