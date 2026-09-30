Актрисата изглеждаше видимо изнервена от Ан Хатауей на червения килим на премиерата на "Verity" в Ню Йорк

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Дакота Джонсън изглеждаше видимо изнервена от Ан Хатауей на червения килим на премиерата на "Verity" в Ню Йорк и накрая не скри раздразнението си. Докато бременната Хатауей ентусиазирано организираше фотографите и позираше с Джонсън и Джош Хартнет, Дакота неочаквано заяви: "Тогава аз ще си тръгна."

Двете актриси неведнъж са говорили за близката си връзка и за "страхотната химия като приятелки" на снимачната площадка. На премиерата обаче моментът между тях изглеждаше далеч по-напрегнат.

Хатауей, която е бременна, пое инициативата пред фотографите и започна да ги насочва как да позират тримата с Джонсън и Хартнет.

Не е ясно какво точно е подразнило 36-годишната актриса и дали репликата й е била казана на шега. Въпреки привидно напрегнатия момент двете демонстрират близки отношения от началото на промотирането на филма.

"Verity" изобилства и от сцени с целувки между героините и Джош Хартнет. Наскоро Хатауей се пошегува пред Extra TV по повод снимките: "Чудо е, че никой не се разболя."

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Във "Verity" Ан Хатауей влиза в ролята на успешната писателка на трилъри Верити Крофорд. Дакота Джонсън играе Лоуен Ашли - млада писателка, която получава шанс да продължи поредицата на Верити, след като мистериозна злополука я оставя в тежко състояние.

Съпругът на Верити - Джеръми Крофорд, е изигран от Джош Хартнет. Той наема Лоуен да довърши книгите на съпругата му, но след пристигането си в луксозното имение младата писателка открива незавършен ръкопис, който може да разкрие мрачни тайни от миналото на семейството.

Филмът е адаптация на едноименния роман на Колийн Хувър. Сценарият е на Ник Антоска, а режисьор е Майкъл Шоуолтър.

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