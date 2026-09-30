Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Дакота Джонсън изглеждаше видимо изнервена от Ан Хатауей на червения килим на премиерата на "Verity" в Ню Йорк и накрая не скри раздразнението си. Докато бременната Хатауей ентусиазирано организираше фотографите и позираше с Джонсън и Джош Хартнет, Дакота неочаквано заяви: "Тогава аз ще си тръгна."

Междузвездни войни

Двете актриси неведнъж са говорили за близката си връзка и за "страхотната химия като приятелки" на снимачната площадка. На премиерата обаче моментът между тях изглеждаше далеч по-напрегнат.

Хатауей, която е бременна, пое инициативата пред фотографите и започна да ги насочва как да позират тримата с Джонсън и Хартнет.

Не е ясно какво точно е подразнило 36-годишната актриса и дали репликата й е била казана на шега. Въпреки привидно напрегнатия момент двете демонстрират близки отношения от началото на промотирането на филма.

"Verity" изобилства и от сцени с целувки между героините и Джош Хартнет. Наскоро Хатауей се пошегува пред Extra TV по повод снимките: "Чудо е, че никой не се разболя."

Във "Verity" Ан Хатауей влиза в ролята на успешната писателка на трилъри Верити Крофорд. Дакота Джонсън играе Лоуен Ашли - млада писателка, която получава шанс да продължи поредицата на Верити, след като мистериозна злополука я оставя в тежко състояние.

Съпругът на Верити - Джеръми Крофорд, е изигран от Джош Хартнет. Той наема Лоуен да довърши книгите на съпругата му, но след пристигането си в луксозното имение младата писателка открива незавършен ръкопис, който може да разкрие мрачни тайни от миналото на семейството.

Филмът е адаптация на едноименния роман на Колийн Хувър. Сценарият е на Ник Антоска, а режисьор е Майкъл Шоуолтър.

View this post on Instagram

A post shared by People Magazine (@people)

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34606
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13494
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11697
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1415
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2259
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5394
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2224
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3561
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1431
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417