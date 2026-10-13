Той е единственият обвиняем за смъртта на Шакур, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност.

591 Снимки в колаж: АП/БТА

Дуейн "Кефи Ди" Дейвис ще бъде осъден днес за организирането на убийството на рап иконата Тупак Шакур, който бе застрелян в Лас Вегас преди повече от 30 години, съобщи АП. Шестдесет и три годишният Дейвис бе признат за виновен през август за непредумишлено убийство от първа степен с използване на смъртоносно оръжие.

Той е единственият обвиняем за смъртта на Шакур, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност. Сега Дейвис е заплашен от доживотен затвор без право на замяна, уточнява АП. Днес съдът в Лас Вегас трябва да произнесе окончателната присъда, пише БТА.

В нощта на 7 септември 1996 г. Шакур пътува в черно БМВ, шофирано от музикалния магнат Марион "Шуг" Найт, когато бял кадилак спира до тях на червен светофар и отекват изстрели. Шакур е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, докато Найт оцелява.

Шакур е смятан за един от най-влиятелните рапъри на всички времена, а в момента на смъртта си вече гради и обещаваща актьорска кариера в киното. Оттогава митът за него не спира да расте. Песните му и днес докосват феновете с дълбоките си теми за житейските трудности, любовта и борбата на чернокожото население, отбелязва АП.

Убийството остава неразкрито в продължение на години, докато Дейвис, бивш лидер на бандата "Саут сайд комптън крипс" не дава поредица от интервюта и не разкрива ролята си в стрелбата в своите откровени мемоари от 2019 г. В тях той обяснява как Шакур и хората от обкръжението му са пребили племенника на Дейвис часове преди стрелбата в Лас Вегас. Той казва, че е потърсил отмъщение, както и че е седял на предната седалка до шофьора на кадилака и е подал пистолета на задната седалка, откъдето е открит огънят. Дейвис е разговарял с детективи години преди това, но е избягвал съдебно преследване поради споразумение, което е имал с правоприлагащите органи.

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По време на продължилия седмици съдебен процес прокурорите разчитаха на самопризпризнанията на Дейвис, които той е направил пред правоприлагащите органи и авторите на документални филми. Те твърдяха, че Дейвис е организирал стрелбата и е осигурил пистолета, използван за смъртта на Шакур, която е резултат от съперничество между бандите "Саут сайд комптън крипс" и "Моб пиру", свързана с рапъра. Адвокатът на Дейвис изтъкна липсата на физически доказателства, които да свързват клиента му с престъплението отпреди 30 години, и представи Дейвис като лъжец, който просто се е опитвал да изкара пари.

След девет дни изслушване на свидетелски показания през август т.г., съдебното жури заседава в продължение на три часа, преди да обяви осъдителната присъда. В съда Дейвис заяви, че планира да обжалва.

Очаква се семейството на Шакур да говори по време на произнасянето на присъдата, включително неговите братя и сестри Морис Шакур и Секива Шакур.

Снимка: Getty Images

След решението на съдебното жури прокурорът Бину Палал заяви, че за много хора Шакур е бил икона или символ, "но за своето семейството Тупак Шакур беше брат, син, братовчед, любим човек, който им беше брутално отнет преди 30 години". Палал каза още, че семейството е трябвало да търпи години наред как Дейвис "се хвали с убийството на някого, когото са обичали". "Те обичаха този човек. И арогантността, с която г-н Дейвис изразяваше радостта си от убийството на този човек, в крайна беше това, което му изяде главата", каза прокурорът.

Дейвис е единственият обвинен и осъден за убийството на Шакур. Останалите трима души, за които се знае, че са били в кадилака – включително неговият племенник Орландо Андерсън, по прякор "Бейби Лейн", посочен от Дейвис като прекия извършител – вече не са между живите.

Окръжният прокурор на окръг Кларк, Лас Вегас, Стив Улфсън заяви, че на този етап обвинението не разполага с достатъчно доказателства, за да подведе под отговорност и други лица. "Но както при всеки друг случай, ако се появи нова информация или доказателства, винаги можем да обмислим допълнителни обвинения", коментира той след произнасянето на осъдителната присъда. "Към днешна дата обаче смятаме, че подобна стъпка не е необходима".

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