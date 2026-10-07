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Два дена хиляди фенове на легендарния криминален сериал на БНТ "Под прикритие" се събират в НДК за среща с любимите си герои преди официалната ефирна премиера на сезон 6.

10 години по-късно тя ще се състои на 10.10.2026 от 22 ч. В програмата на БНТ 1 от тази седмица до Коледа събота вечер става запазена територия за български филми и сериали - "БГ кино вечер". Преди "Под прикритие 6" зрителите ще могат да видят друг култов сериал на БНТ - "Всичко за сина ми".

Преди първата прожекция в понеделник, 5 октомври, звездите на "Под прикритие 6", продуцентските екипи на Българската национална телевизия и на Falconwing Studio, режисьор, творчески екип, актьори, сценаристи, специални гости и партньори преминаха по червения килим. Площадът пред НДК се изпълни с фенове на сериала, дошли от цялата страна и чужбина.

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Интересът към предпремиерата, реализирана в партньорство с НДК, беше изключителен - билетите за първата ексклузивна прожекция с червен килим на 5 октомври бяха изкупени за по-малко от 48 часа. Наложи се пускането на втора дата - 6 октомври.

В първия ден начало на предпремиерната прожекция дадоха генералният директор на БНТ Милена Милотинова и изпълнителният продуцент на сезон 6 Магърдич Халваджиян.

"Прекрасно е да видиш тази зала пълна след 10-годишното прекъсване", каза Милена Милотинова и покани публиката на ефирната премиера на шестия сезон на сериала за най-болната част на българския преход. Тя ще се състои в събота 10 октомври. Генералният директор благодари за всеотдайната работа и на продуцентското звено на БНТ - Дирекция ТВФ "Студиа Екран".

"Много ще се радвам в събота всички да бъдат пред телевизорите, защото наистина се опитахме и създадохме, според мен, изключителен сезон. Благодаря на колегите и на целия екип, който стои зад продукцията. Благодаря и на зрителите, че отново ще преживеем заедно поредното приключение", каза и изпълнителният продуцент на сезона Магърдич Халваджиян.

Източник: БНТ

С бурни аплодисменти веднага след прожекцията на сцената излезе творческият екип на сериала, за да сподели емоцията от завръщането на една от най-успешните български телевизионни продукции.

"Под прикритие" е сериал от български автори и български актьори за българската публика. Това, че сте тук и че виждаме такова огромно очакване, е знак, че трябва да продължаваме да правим хубави български филми. Тази зала отдавна не съм я виждал толкова пълна", каза режисьорът Виктор Божинов.

Креативният продуцент Димитър Митовски благодари на публиката за подкрепата: "Този сериал съществува заради вас. Благодаря ви, че сте тук и че продължавате да бъдете част от историята на "Под прикритие".

"На добър час на сезона!", пожела Захари Бахаров.

Източник: БНТ

Благодарност и признателност към публиката отправи и актьорът Владо Пенев. "Имайте търпение, ще се появя и аз. И ви обещавам да разреша нещата по възможно най-добрия начин. Приятно гледане!"

Едно от новите лица и главни герои в новия сезон на "Под прикритие" Павел Иванов призова публиката да гледа сериала от 10 октомври, всяка събота, от 10 ч. по БНТ 1. "Очаквайте развоя, защото е жесток!"

Михаил Билалов обеща много изненади в новия сезон. "На добър час на екипа, благодаря на всички за страхотната работа!", поздрави той.

"Благодаря ви, че сте тук. Надявам се да ви хареса и да останете с нас до края", каза Юлиан Вергов.

Главният сценарист Ваня Николова подчерта най-важния въпрос за всеки създател на сериал - дали публиката иска да види още: "Това, което винаги интересува един сценарист, е: "Искате ли още?" Благодаря ви за подкрепата. Оттук нататък този сериал е ваш. Приятно гледане!"

Огромен беше интересът и за втората дата на предпремиерната прожекция на 6 октомври, когато още запалените почитатели успяха да гледат първия епизод от любимия си сериал на голям екран в Зала 1.

Източник: БНТ

Новият сезон на сериала "Под прикритие" включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. В сезон 6 се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ "Под прикритие" се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон. 

Източник: БНТ

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