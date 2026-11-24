Двукратен носител на "Оскар" призна, че трудно намира работа
"Има повече добри актьори, отколкото качествени сценарии", според Махершала Али
Актьорът Махершала Али, носител на две награди "Оскар", разкри, че изпитва затруднения да намира нови роли в Холивуд въпреки впечатляващата си кариера и международното признание. "Има повече добри актьори, отколкото качествени сценарии", заяви звездата от "Лунна светлина" в подкаст.
Наградите "Оскар"
По думите му проблемът не е просто в голямата конкуренция между артистите, а в ограничения брой подходящи роли в продукциите, които получават зелена светлина за реализация. "В огромната част от проектите, които получават одобрение, няма роли за мен", обясни 52-годишният актьор. Той подчерта, че дори отличията и професионалните постижения не гарантират постоянна заетост в индустрията.
"Трябва да гледаш на нещата по този начин. Няма значение дали имаш 17 награди "Оскар". Ако някой не пише роля специално за теб или не одобрява проект, в който те вижда, ти си като всички останали - чакаш, оглеждаш се и търсиш възможности", коментира Али. Актьорът отбеляза, че един от начините изпълнителите да поемат контрола върху кариерата си е сами да продуцират проекти. Този процес обаче може да отнеме между три и пет години.
В разговора Али засегна и въпроса дали спечелването на престижната филмова награда отваря повече врати пред чернокожите актьори. "Това са по-скоро приказки. Не се превръща в нищо реално", заяви той. Звездата допълни, че не иска чернокожите актьори да бъдат възприемани единствено като част от проекти, създадени заради изискванията за разнообразие.
"Не искаш да се окажеш в ситуация, в която проектът е определян като "филм за разнообразието". Просто искаш да участваш в качествени продукции като чернокож актьор", обясни Али. Според него артистите не бива да бъдат възприемани като нещо екзотично или различно заради своя произход, а просто като хора, които живеят живота си и искат да работят по добри проекти.
Махершала Али е сред актьорите с най-високо професионално признание в съвременното американско кино. Той спечели две награди "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за изпълненията си във филмите "Лунна светлина" (2016) и "Зелената книга" (2018).
През 2019 г. беше обявено, че актьорът ще влезе в ролята на Блейд в едноименната продукция на Marvel.
Филмът обаче премина през поредица от отлагания, промени в творческата концепция и напускания на режисьори. В крайна сметка проектът беше отменен по-рано тази година.