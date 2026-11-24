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Актьорът Махершала Али, носител на две награди "Оскар", разкри, че изпитва затруднения да намира нови роли в Холивуд въпреки впечатляващата си кариера и международното признание. "Има повече добри актьори, отколкото качествени сценарии", заяви звездата от "Лунна светлина" в подкаст.

По думите му проблемът не е просто в голямата конкуренция между артистите, а в ограничения брой подходящи роли в продукциите, които получават зелена светлина за реализация. "В огромната част от проектите, които получават одобрение, няма роли за мен", обясни 52-годишният актьор. Той подчерта, че дори отличията и професионалните постижения не гарантират постоянна заетост в индустрията.

"Трябва да гледаш на нещата по този начин. Няма значение дали имаш 17 награди "Оскар". Ако някой не пише роля специално за теб или не одобрява проект, в който те вижда, ти си като всички останали - чакаш, оглеждаш се и търсиш възможности", коментира Али. Актьорът отбеляза, че един от начините изпълнителите да поемат контрола върху кариерата си е сами да продуцират проекти. Този процес обаче може да отнеме между три и пет години.

В разговора Али засегна и въпроса дали спечелването на престижната филмова награда отваря повече врати пред чернокожите актьори. "Това са по-скоро приказки. Не се превръща в нищо реално", заяви той. Звездата допълни, че не иска чернокожите актьори да бъдат възприемани единствено като част от проекти, създадени заради изискванията за разнообразие.

"Не искаш да се окажеш в ситуация, в която проектът е определян като "филм за разнообразието". Просто искаш да участваш в качествени продукции като чернокож актьор", обясни Али. Според него артистите не бива да бъдат възприемани като нещо екзотично или различно заради своя произход, а просто като хора, които живеят живота си и искат да работят по добри проекти.

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Махершала Али е сред актьорите с най-високо професионално признание в съвременното американско кино. Той спечели две награди "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за изпълненията си във филмите "Лунна светлина" (2016) и "Зелената книга" (2018).

Махершала Али, носител на "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за филма "Зелената книга", 2019 г. Снимка: Getty Images

През 2019 г. беше обявено, че актьорът ще влезе в ролята на Блейд в едноименната продукция на Marvel.

Филмът обаче премина през поредица от отлагания, промени в творческата концепция и напускания на режисьори. В крайна сметка проектът беше отменен по-рано тази година.

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