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Британската писателка Дж. К. Роулинг, авторка на поредицата за Хари Потър, отново се обяви срещу "трансджендър активизма" и обеща да продължи да оказва финансова подкрепа на жени, които водят съдебни дела в защита на правата си. Позицията си тя изложи в ново есе, публикувано на личния ѝ уебсайт, предаде АФП, цитирана от БТА.

Първа сред дамите

Шестдесет и една годишната писателка неведнъж е предизвиквала полемика с твърденията си, че биологичният пол е неизменен. Позицията ѝ предизвика остри реакции сред активисти за правата на трансджендър хората, както и сред някои от звездите на филмовата поредица за Хари Потър.

Роулинг отхвърля обвиненията в трансфобия и твърди, че опасенията ѝ са свързани с влиянието на трансджендър активизма върху правата на жените и пространствата, предназначени само за тях. "Ще продължа да изразявам мнението си и да използвам парите си, за да помагам на жени, които иначе не биха могли да си позволят да водят съдебни дела", пише тя в есето.

"Ако един мъж може да бъде жена, това не е същото като да си жена", категорична е писателката. "Това може да не ви засяга лично, но е важно за милиони жени, които не могат да си позволят лукса да се преструват, че полът им няма значение. Аз оставам на тяхна страна", добавя тя.

Позициите на Роулинг ѝ спечелиха подкрепата на част от феминистките среди, но предизвикаха и остри критики. Полемиката допринесе за разгръщането на по-широк обществен дебат за свободата на словото и т.нар. култура на отмяната.

Още през 2020 г. писателката изложи подробно възгледите си в есе, което предизвика възмущение сред защитници на правата на трансджендър хората. Сред публично разграничилите се от позициите ѝ беше актьорът Даниел Радклиф, изпълнил ролята на Хари Потър във филмовите адаптации на романите.

Роулинг определя новото си есе като актуализация на текста от 2020 г.

"Възгледите ми не са се променили (...) но обстоятелствата със сигурност се промениха, а ангажираността ми с темата придоби както практически, така и теоретичен характер", обяснява тя.

През април 2025 г. Върховният съд на Великобритания постанови, че понятието "жена" в Закона за равенството се определя според биологичния пол. Решението беше приветствано от Роулинг, но породи опасения от дискриминация срещу трансджендър хората.

В началото на 2026 г. британското лейбъристко правителство публикува нови насоки за пространствата, предназначени само за единия пол, като запази защитата на трансджендър хората от дискриминация. Миналата седмица Националната здравна служба на Англия обяви, че трансджендър жените вече няма да бъдат насочвани към пространства, предназначени само за жени.

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