Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Смята се, че Джак Лоудън е основният претендент за ролята на Джеймс Бонд, след като през уикенда се проведоха последните прослушвания за избора на новия агент 007.

Ciné

Екранните проби са се състояли в студиата "Брей", където Лоудън, Калъм Търнър и още един актьор, чието име не е разкрито, са се явили пред екипа, отговорен за избора на следващия Джеймс Бонд. Шотландският актьор се радва на сериозна подкрепа от страна на залагащите.

От Ladbrokes коментират пред The Sun, че надпреварата за ролята на Бонд навлиза в решаваща фаза и залозите все по-категорично сочат Лоудън като най-вероятния избор.

"Той вече е фаворит, а последните спекулации само засилиха подкрепата за него. Калъм Търнър изглежда като най-сериозния му съперник", посочват от букмейкърската компания.

Междувременно в социалните мрежи се появиха множество предположения кой е мистериозният актьор, участвал в прослушванията. Сред имената, които феновете обсъждат най-често, е Джо Алуин.

Актьорът е познат от продукциите Conversations With Friends, "Бруталистът" и "Хамнет". Някои почитатели смятат, че участието му в кастинга би било напълно логично, особено заради дългогодишната му връзка с кастинг директорката Нина Голд. Тя го познава още от театралното училище и е работила с него както по първия му филм, така и по по-нови проекти.

Един от потребителите в социалните мрежи обаче поставя под въпрос дали именно Алуин е тайният кандидат. Според него не е ясно защо продуцентите биха разкрили имената на останалите актьори, ако вече са се спрели на конкретен избор.

Изборът на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза в Лондон
Виж още Изборът на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза в Лондон

Междувременно източник на Daily Mail разкрива, че подборът на наследник на Даниел Крейг продължава от години, а Търнър е бил поканен да се срещне с ръководителите на проекта. Според източника следващите дни ще бъдат особено важни за развитието на процеса.

Търнър отдавна е сред спряганите имена за ролята. Актьорът, познат от филма "Ема", сключи брак с певицата Дуа Липа по-рано тази година. Лоудън и Джош О'Конър, и двамата на 36 години, също се утвърдиха като сериозни кандидати, докато австралийският актьор Джейкъб Елорди, на 29 години, е сред другите обсъждани възможности. Потенциалният му избор обаче вероятно би предизвикал спорове сред феновете, които смятат, че агент 007 трябва да бъде британец.

През август продуцентката на поредицата Ейми Паскал загатна, че решението може да бъде взето до края на годината.

Това би позволило на Amazon MGM Studios да започне снимките на следващия филм през 2027 г. През май Паскал и режисьорът Денис Вилньов, известен с работата си по "Дюн", потвърдиха, че процесът по избора на новия Бонд вече е започнал. Паскал подчертава, че екипът подхожда внимателно към решението. По думите ѝ наследникът на Крейг трябва да предложи нещо различно, вълнуващо и запомнящо се, което да даде нова посока на една от най-известните филмови поредици.

Петте качества, които трябва да притежава следващият агент 007
Виж още Петте качества, които трябва да притежава следващият агент 007

Досега шестима актьори са изпълнявали ролята на Джеймс Бонд в официалната филмова поредица: Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.

Шотландският актьор Шон Конъри и италианската актриса Даниела Бианки в сцена от втория филм от поредицата за Джеймс Бонд - "От Русия с любов" на 9 април 1963 г.
Шотландският актьор Шон Конъри и италианската актриса Даниела Бианки в сцена от втория филм от поредицата за Джеймс Бонд - "От Русия с любов" на 9 април 1963 г. Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео) Днес
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео)
48524
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
29734
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
6545
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
2499
Навършват се 100 години от рождението на композитора на "Чико от Порто Рико" Impressio
Навършват се 100 години от рождението на композитора на "Чико от Порто Рико"
20158
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
10197
Манастирът в Китай, който сякаш виси във въздуха Trip
Манастирът в Китай, който сякаш виси във въздуха
1684
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
6004
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1614
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
6638