Екранните проби са се състояли в студиата "Брей", където Лоудън, Калъм Търнър и още един актьор, чието име не е разкрито, са се явили пред екипа, отговорен за избора на следващия Джеймс Бонд

2845 Снимка: Getty Images

Смята се, че Джак Лоудън е основният претендент за ролята на Джеймс Бонд, след като през уикенда се проведоха последните прослушвания за избора на новия агент 007.

Екранните проби са се състояли в студиата "Брей", където Лоудън, Калъм Търнър и още един актьор, чието име не е разкрито, са се явили пред екипа, отговорен за избора на следващия Джеймс Бонд. Шотландският актьор се радва на сериозна подкрепа от страна на залагащите.

От Ladbrokes коментират пред The Sun, че надпреварата за ролята на Бонд навлиза в решаваща фаза и залозите все по-категорично сочат Лоудън като най-вероятния избор.

"Той вече е фаворит, а последните спекулации само засилиха подкрепата за него. Калъм Търнър изглежда като най-сериозния му съперник", посочват от букмейкърската компания.

Междувременно в социалните мрежи се появиха множество предположения кой е мистериозният актьор, участвал в прослушванията. Сред имената, които феновете обсъждат най-често, е Джо Алуин.

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Актьорът е познат от продукциите Conversations With Friends, "Бруталистът" и "Хамнет". Някои почитатели смятат, че участието му в кастинга би било напълно логично, особено заради дългогодишната му връзка с кастинг директорката Нина Голд. Тя го познава още от театралното училище и е работила с него както по първия му филм, така и по по-нови проекти.

Един от потребителите в социалните мрежи обаче поставя под въпрос дали именно Алуин е тайният кандидат. Според него не е ясно защо продуцентите биха разкрили имената на останалите актьори, ако вече са се спрели на конкретен избор.

Междувременно източник на Daily Mail разкрива, че подборът на наследник на Даниел Крейг продължава от години, а Търнър е бил поканен да се срещне с ръководителите на проекта. Според източника следващите дни ще бъдат особено важни за развитието на процеса.

Търнър отдавна е сред спряганите имена за ролята. Актьорът, познат от филма "Ема", сключи брак с певицата Дуа Липа по-рано тази година. Лоудън и Джош О'Конър, и двамата на 36 години, също се утвърдиха като сериозни кандидати, докато австралийският актьор Джейкъб Елорди, на 29 години, е сред другите обсъждани възможности. Потенциалният му избор обаче вероятно би предизвикал спорове сред феновете, които смятат, че агент 007 трябва да бъде британец.

През август продуцентката на поредицата Ейми Паскал загатна, че решението може да бъде взето до края на годината.

Това би позволило на Amazon MGM Studios да започне снимките на следващия филм през 2027 г. През май Паскал и режисьорът Денис Вилньов, известен с работата си по "Дюн", потвърдиха, че процесът по избора на новия Бонд вече е започнал. Паскал подчертава, че екипът подхожда внимателно към решението. По думите ѝ наследникът на Крейг трябва да предложи нещо различно, вълнуващо и запомнящо се, което да даде нова посока на една от най-известните филмови поредици.

Досега шестима актьори са изпълнявали ролята на Джеймс Бонд в официалната филмова поредица: Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.

Шотландският актьор Шон Конъри и италианската актриса Даниела Бианки в сцена от втория филм от поредицата за Джеймс Бонд - "От Русия с любов" на 9 април 1963 г. Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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