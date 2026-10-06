По случай празника двамата споделиха романтични послания един към друг в социалните мрежи

2448 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл отбелязаха 14-ата годишнина от сватбата си. По случай празника двамата споделиха романтични послания един към друг в социалните мрежи.

45-годишният певец публикува няколко снимки с 44-годишната актриса. На първата двамата са заснети, докато се разхождат, хванати за ръце по време на пътуване в чужбина. "Честита годишнина", написа Тимбърлейк към кадъра.

На друга снимка Бийл е прегърнала съпруга си в гръб, а той добави: "14 години зад нас. Завинаги ни предстои", придружено от емоджи на прегръдка. Изпълнителят сподели и кадър на съпругата си с маска за лице, към който написа, че тя е "любимият ми човек във всеки живот".

От своя страна Джесика публикува снимка на Тимбърлейк, който кара ски заедно с двете им деца - 11-годишния Сайлъс и 6-годишния Финиъс. Актрисата го определи като "най-добрия татко". Бийл сподели и снимка, на която целува съпруга си по бузата по време на светско събитие, към която лаконично написа: "Обичам те".

Годишнината идва повече от две години след ареста на Тимбърлейк за шофиране в нетрезво състояние в Саг Харбър, Ню Йорк. През юни 2024 г. полицията го спира, след като преминава през знак Стоп и навлиза в насрещното платно. При задържането певецът заявява пред полицаите, че е изпил "само едно мартини" и е следвал приятелите си към дома. По-късно той се признава за виновен за шофиране в нетрезво състояние и приема наказание от глоба от 500 долара, 25 часа общественополезен труд и 90-дневно отнемане на шофьорската книжка. Като част от споразумението Тимбърлейк се съгласява и да участва в обществена кампания, посветена на опасностите от шофирането след употреба на алкохол.

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Тимбърлейк и Бийл се запознават през 2007 г. и започват връзка, която преминава през няколко раздели и събирания. След кратка раздяла през март 2011 г. двамата се сдобряват, а през декември същата година певецът предлага брак на актрисата. Двамата се женят през октомври 2012 г. на романтична церемония в Южна Италия.

През годините връзката им неведнъж е попадала под светлините на прожекторите. През 2019 г. Тимбърлейк се извини публично на съпругата си, след като се появиха снимки, на които той държи за ръка колежката си Алишa Уейнрайт в бар в Ню Орлиънс. Тогава певецът призна, че е допуснал "сериозна грешка в преценката" и че е прекалил с алкохола. Той заяви, че съжалява за поведението си и че е фокусиран върху това да бъде "най-добрият съпруг и баща".

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