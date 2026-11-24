Певецът разказа за напрежението в отошенията си с Джесика Бийл в експлозивен трейлър на документален филм за живота му

1615 Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс

Джъстин Тимбърлейк не сдържа сълзите си в емоционален трейлър за документалния си филм в Apple TV. 45-годишният певец, който преживя няколко драматични години след ареста си за шофиране в нетрезво състояние и слухове за брачни проблеми със съпругата си Джесика Бийл, беше видимо развълнуван, докато размишляваше върху живота си и тридесетгодишната си кариера. Това се случва в навечерието на премиерата на четиричастния документален филм, озаглавен "TIMBERLAKE".

В трейлъра сериозен Джъстин казва: "Хората няма да разберат кой съм аз", докато на екрана се редуват кадри от кариерата му, моменти от множество скандали, както и спомени за бурната му връзка в миналото с Бритни Спиърс. Бийл казва: "Когато го срещнах, той просто не беше такъв, какъвто си го представях... изобщо."

Документалният филм разкрива подробности около шокиращия арест на звездата от N'SYNC Джъстин Тимбърлейк през 2024 г. Певецът е спрян от полицията, след като не спира на знак "Стоп", докато управлява своето BMW X7 в района на Хамптънс. Пред униформените, извършили ареста, той твърди, че е изпил "само едно мартини", след което изразява опасения, че задържането му ще "съсипе" турнето му "Forget Tomorrow".

По време на ареста му, източник споделя пред списание People, че Бийл "не е била доволна от ситуацията. Тя го е насърчила да приеме споразумение за признаване на вина". В трейлъра актрисата, с каменно изражение на лицето, добавя загадъчно: "Мисля, че трябва да обсъдим някои неща". Размишлявайки върху брака си с Джесика - на фона на кадри, показващи двойката в романтични моменти - той казва: "Тя е най-хубавото нещо, което ми се е случвало. Това е едно от нещата, които направих както трябва".

Съпрузите, които имат двама сина, са преминали през редица изпитания в 14-годишния си брак. През 2019 г. Тимбърлейк поднесе публично извинение на Джесика, след като бе заснет да се държи за ръка с актрисата Алиша Уейнрайт. Бащата на две деца отдаде случилото се на алкохола, който довел до "грешна преценка" по време на вечерно излизане в Ню Орлиънс, но настоя, че "нищо не се е случило" с колежката му от филма "Palmer".

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Той използва Instagram, за да "коментира скорошните слухове" - ход, който е нетипичен за него, тъй като обикновено предпочита да не обръща внимание на "клюките". Тимбърлейк отбеляза, че скандалът около снимките "наранява хората, които обичам".

В други моменти от трейлъра са показани невиждани досега кадри от емблематичната връзка на Тимбърлейк с Бритни Спиърс, разкриващи една игрива страна, която двамата изпълнители са крили от феновете си. Майката на Тимбърлейк споделя: "Нивото на лудост, докато двамата бяха заедно, беше самото определение за безумие."

В анотацията към документалния филм - чиито първи две части излизат на 11 декември - се казва: "След 30 години на безпрецедентен успех и постоянно внимание от страна на обществеността, Джъстин Тимбърлейк поглежда към живота си днес и се изправя пред драмата, заглавията в медиите и цената на това никога да не намаляваш темпото."

Певецът е катгоричен, че съпругата му Джесика е най-хубавото нещо случило се в живота му Снимка: Getty Images

През 2023 г. Бритни шокира света, разкривайки, че е направила таен аборт на 19-годишна възраст, като споделя, че и до днес си спомня "непоносимата" болка. Тимбърлейк и Спиърс имат връзка в периода 1999-2002 г. По-късно певицата ражда двама синове от Кевин Федерлайн, а Тимбърлейк става баща на двама синове от съпругата си Джесика Бийл. Поп принцесата разкрива подробности в мемоарната си книга "Жената в мен", където открито описва решението си да прекъсне бременността си през 2000 г., докато е във връзка с Джъстин. Тя разказва как е останала "да плаче и ридае", след като избира да извърши процедурата у дома - в отчаян опит да запази аборта в пълна тайна както от обществеността, така и от собственото си семейство. "Беше важно никой да не разбере за бременността или аборта, което означаваше всичко да се случи у дома", пише тя. Спомняйки си за процедурата, Спиърс описва физическата болка като "непоносима". "Продължавах да плача и да ридая, докато всичко не приключи", споделя тя. "Отне часове и не си спомням как точно завърши, но 20 години по-късно все още помня болката и страха."

В мемоарите си Бритни сподели неизвестни подробности от връзката си с Джъстин, включително, че е направила аборт от него Снимка: Getty Images

Певицата даде да се разбере, че осъзнава, че някои може да я осъдят за това решение, но подчерта, че е попаднала в ситуация, през която никога не е очаквала да премине. В откъс от книгата Спиърс обяснява, че не е износила детето, тъй като Тимбърлейк "не е бил готов" за отговорностите на родителството, а и двамата - на 19-годишна възраст - са били твърде млади.

"Беше изненада, но за мен не беше трагедия. Обичах Джъстин толкова силно. Винаги съм си представяла, че един ден ще създадем семейство. Просто това щеше да се случи много по-рано, отколкото бях очаквала. Той каза, че не сме готови за дете, че сме твърде млади. Сигурна съм, че хората ще ме намразят заради това, но се съгласих да не задържам бебето. Не знам дали това беше правилното решение. Ако зависеше само от мен, никога нямаше да го направя. Но Джъстин беше толкова категоричен, че не иска да става баща", пише тя.

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