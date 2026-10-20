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Твърди се, че Дженифър Лопес и партньорът ѝ от филма "Служебен романс" Брет Голдстийн имат връзка. Според източник, споделил информацията пред Page Six, 57-годишната латина и 46-годишният актьор от сериала "Тед Ласо" се радват на "неангажиращ" романс. Новината идва след съвместните им появи на червения килим, където изглеждаха доста близки, и на фона на слуховете за "безспорна" химия помежду им.

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Източникът добавя, че двамата обичат да излизат, като същевременно отправя и лека забележка към поведението на бившия съпруг на Лопес - 54-годишния Бен Афлек - по време на публичните им появи заедно. "Едно нещо, което ги обединява, е, че и двамата обичат да посещават партита и ресторанти", казва мъжът, допълвайки: "За разлика от бившия ѝ Бен, който винаги изглеждаше намръщен, когато излизаха някъде."

Лопес - която по-рано възторжено заяви, че Голдстийн е "най-добрият в целувките" от всички актьори, с които е работила - беше забелязана заедно с него на 16 октомври в Лос Анджелис. Двамата пристигнали на парти, организирано от мениджър на таланти, а по-късно си тръгнали заедно от събитието. Твърди се, че са пътували в един и същи автомобил, макар че са влезли на партито поотделно.

Това не е първият път, в който двамата пораждат слухове за романтична връзка, въпреки че преди това са отричали да имат такава.

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