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Специалното концертно издание The JLo Show: Live in Las Vegas, което представя последната вечер от музикалното шоу на Дженифър Лопес Up All Night Live in Las Vegas в залата "Колизеум" в хотелския комплекс "Сизър палас" в Лас Вегас, ще бъде излъчено на 26 ноември по телевизия Си Би Ес (CBS) и ще бъде достъпно за стрийминг в платформата Paramount+, съобщава ЮПИ.

В шоуто участват оркестър в пълен състав, вокален ансамбъл и 16 танцьори. Лопес, която е на 57 години, изпълнява най-големите си хитове и разказва лични истории, проследяващи пътя ѝ от нюйоркския квартал "Бронкс" до превръщането си в световна звезда.

"Премиерата на шоуто е в празничната вечер на Деня на благодарността. То продължава една скъпа семейна традиция за Лопес - по време на празниците семейството да се събира, за да гледа заедно музикални филми", се посочва в прессъобщението, пише БТА.

В музикалната програма на Лопес са включени хитовете ѝ Waiting for Tonight, Jenny from the Block, Love Don't Cost a Thing, Get Right, On the Floor и Let's Get Loud.

Последният албум на певицата, номинирана за наградата "Грами", е This Is Me...Now, издаден през 2024 г., припомня ЮПИ.

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