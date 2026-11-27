"Тя се опита да поеме контрола. Държи се така, сякаш е режисьор", твърди източник

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Дженифър Лопес е влязла в конфликт с режисьора Робърт Земекис заради монтажа на предстоящия им филм The Last Mrs. Parrish. Според източници на RadarOnline.com певицата се опитва да влияе върху финалната версия на продукцията, притеснена, че тя може да се превърне в поредния неуспех в кариерата ѝ.

"Тя се опита да поеме контрола. Държи се така, сякаш е режисьор", твърди източник от Холивуд пред изданието. По думите му резултатите от тестовите прожекции не били добри и Лопес започнала активно да участва в работата по монтажа.

Според друг източник певицата на практика е иззела контрола върху този процес от Земекис, известен с филмите "Завръщане в бъдещето" и "Форест Гъмп".

От Netflix, Лопес и режисьора отрекоха да има напрежение помежду им. В общо изявление те определиха твърденията, че екипът не работи в синхрон, като неоснователни. От стрийминг платформата допълниха, че филмът е бил приет добре на тестовите прожекции, особено от почитателите на Дженифър Лопес.

Според RadarOnline.com обаче залогът е голям. Бюджетът на криминалния трилър се оценява на около 100 милиона долара.

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Макар последният филм на Лопес, Office Romance, с участието на звездата от "Тед Ласо" Брет Голдстийн да е бил добре приет от зрителите на Netflix, певицата преживя и няколко професионални разочарования. Албумът ѝ This Is Me... Now и съпътстващият го филм не постигнаха очаквания успех, а миналата година музикалната компания BMG прекрати отношенията си с нея, твърди изданието.

През 2025 г. певицата трябваше да промени плановете си за концертното турне заради слабите продажби на билети. Вместо големи стадиони с капацитет от около 60 000 души тя се насочи към по-малки зали.

"Джен преживя няколко трудни години след раздялата си с Бен Афлек. Последното, от което се нуждае, е още един провален проект. Тя знае, че това би било сериозен удар за кариерата и репутацията ѝ", коментира източник пред RadarOnline.com.

Според него страхът от нов неуспех е довел до напрежение между Лопес и хората, работещи по филма.

Твърди се, че бившият съпруг на певицата Бен Афлек също се е намесил, опитвайки се да успокои ситуацията.

"Бен знае, че Земекис е влиятелен човек и че конфликт с него може да навреди на амбициите ѝ някой ден да спечели "Оскар". Казал ѝ е, че най-разумно е да отстъпи и да остави Робърт да си върши работата", твърди източникът.

Брет Голдщайн и Дженифър Лопес Снимка: Getty Images

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