Aктрисата гостува в предаването Watch What Happens Live на Анди Коен, където с усмивка показа новите си гръдни импланти

175 Снимка: Getty Images

Дженифър Лорънс няма проблем да говори открито за личния си живот, включително и за козметичните корекции, на които се подлага.

Aктрисата гостува в предаването Watch What Happens Live на Анди Коен, където с усмивка показа новите си гръдни импланти. До нея беше колегата ѝ от "Игрите на глада" Джош Хътчерсън. Докато двамата разговаряха с водещия за звездите от риалити предаванията на Bravo, Коен попита Лорънс дали разбира как е възможно гърда да счупи носа на Хейли Гласман.

"Да, а и аз имам импланти. Нови са", отвърна актрисата. След това свали шала си и постави ръце под бюста си, за да покаже резултата на камерите.

Лорънс се обърна в двете посоки, докато публиката в студиото я аплодираше, а Хътчерсън наблюдаваше случващото се с усмивка.

"Прекрасни са!", възкликна Коен. Актрисата от "Без лоши чувства" не пропусна да посочи и името на хирурга си - д-р Тайтелбаум от Санта Моника.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Водещият я попита дали носи чашка B.

"Не, пълна чашка C. Поне така мисля! Същият размер, който имах и преди", отговори тя.

След това Лорънс се върна към първоначалния въпрос и с чувство за хумор добави: "Както и да е, аз съм чупила два носа".

Повод за разговора беше историята на Хейли Гласман, една от новите участнички в 16-ия сезон на риалити поредицата The Real Housewives of New York City. В едно от първите си участия в предаването тя разказва как по време на интимен момент с жена с много голям бюст е счупила носа си. По думите ѝ се е наложило да се подложи на операция, за да коригира травмата.

Наскоро Дженифър Лорънс разкри пред The Cut, че си е направила операция на бюста. В интервюто актрисата говори и за други козметични процедури, които обмисля, включително възможността един ден да си направи лифтинг на лицето.

"Искам да бъда секси майка. Когато водя децата, искам да изглеждам като жена, която си е подредила живота, дори когато току-що съм се събудила и всъщност изобщо не съм го направила", споделя тя.

Още през октомври миналата година Лорънс разказва пред The New Yorker за намерението си да коригира бюста си. Тогава тя говори за промените в тялото си след раждането на двете си деца от съпруга си Кук Марони.

"След първото дете почти всичко се върна както преди. След второто нищо не се върна", казва актрисата.

Двамата имат две момчета - Сай, роден през февруари 2022 г., и втори син, роден в началото на 2025 г., чието име не е публично известно.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.