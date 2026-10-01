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Дженифър Лорънс направи неочаквано откровение за поведението на свои колеги мъже и призна, че е била "наказвана", когато не е искала да има интимни отношения с тях. Актрисата разказа за неприятната динамика по време на участието си в подкаста Las Culturistas на iHeartRadio с Мат Роджърс и Боуен Янг.

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"Много мъже актьори се обиждат, ако не искаш да спиш с тях, и тогава започва наказанието", заяви звездата от "Игрите на глада".

Лорънс не разкри кои нейни колеги са се държали по този начин с нея в миналото. Тя обаче беше категорична, че това не е било случаят с Робърт Патинсън, с когото си партнира във филма "Умри, моя любов". Актрисата описа Патинсън като човек, с когото се е чувствала напълно спокойна и в безопасност на снимачната площадка.

По време на разговора водещите попитаха Лорънс дали двамата са работили с координатор по интимността при заснемането на филма. Тя обясни, че не са използвали такъв специалист. По думите й е възможно на снимачната площадка да е имало координатор по интимността, но самата тя не е сигурна, а и двамата с Патинсън не са имали нужда да се възползват от помощта му.

"Чувствах се наистина спокойна и сигурна с него. Той не е перверзен и е много влюбен в Суки Уотърхаус, така че през повечето време си говорехме за децата си и за връзките си. Ако имаше дори малко такова усещане, вероятно щях да използвам координатор по интимността, но той не беше такъв", разказа Лорънс.

Специалистите по интимни сцени имат все по-важна роля в киното и телевизията. Те помагат на актьорите при заснемането на интимни и сексуални сцени, така че всички участници да се чувстват комфортно и границите им да бъдат спазени.

Координаторът може също да представлява интересите на актьорите пред продуцентите и режисьорския екип, както и да предлага конкретни решения за начина, по който дадена сцена да бъде заснета.

Лорънс разказа и какъв е Патинсън извън камерата. По думите й той е точно такъв, какъвто хората си го представят - непринуден и с изключително спокоен характер.

Откровението на Лорънс предизвика бурна реакция сред феновете на Патинсън. Мнозина похвалиха актьора за отношението му към неговата колежка, но едновременно с това отбелязаха колко притеснително е, че подобно поведение изобщо се възприема като нещо достойно за похвала.

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