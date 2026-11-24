Решението е взето като част от финансовото уреждане на развода им. Двамата бяха заедно в продължение на около 20 години

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Актрисата Джесика Алба е задължена да изплати на бившия си съпруг Кеш Уорън половин милион долара като част от финансовото уреждане на развода им, съобщава спи. People, позовавайки се на съдебни документи.

През ноември съдът в окръг Лос Анджелис е издал допълнително разпореждане, според което Алба трябва да предостави на Уорън сумата по план за разпределение на печалбата, свързан с компанията й HonorBar Inc. Размерът е изчислен въз основа на оценка на плана към 30 юни 2006 г.

Според документите Уорън може да избере дали да получи парите наведнъж, или те да бъдат преведени в индивидуална пенсионна сметка или друг допустим пенсионен план.

Това не е първото плащане, което актрисата трябва да направи към бившия си съпруг. При финализирането на развода им през март тази година двамата са се споразумели Алба да му изплати общо 3 млн. долара за изравняване на разпределението на съвместното им имущество.

Алба и Уорън бяха заедно в продължение на около 20 години и сключиха брак през 2008 г. Те обявиха раздялата си през януари 2025 г. и девет месеца по-късно финализираха развода си. Двамата имат три деца.

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Съдебното споразумение предвижда родителите да споделят съвместно юридическото и физическото попечителство над децата. Те няма да си изплащат издръжка нито като бивши съпрузи, нито за децата. Двамата не са подписвали предбрачен договор.

След раздялата Алба започна връзка с актьора Дани Рамирес, който е с 11 години по-млад от нея. Уорън, от своя страна, беше свързван с актрисата Сиана Перейра и модела Хана Сън Доер.

През януари 2025 г. актрисата съобщи за раздялата в публикация в Инстаграм. Тогава тя написа, че от години преминава през процес на себепознание и промяна.

"Гордея се с това как израснахме като двойка и в брака си през последните 20 години. Сега е време да поемем по нов път на развитие като отделни личности", заяви Алба. Тя подчерта, че двамата продължават напред с любов, доброта и уважение и винаги ще останат семейство. "Децата ни са нашият най-голям приоритет и молим за лично пространство в този момент", добави актрисата.

По-рано тази година бившите съпрузи присъстваха заедно на церемонията по завършването на гимназията на най-голямата им дъщеря. Те обаче бяха снимани в различни части на залата и позираха поотделно с децата си за семейните фотографии.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.