Причината е не само високата цена на продукта, но и видеото към него, което изглежда е създадено с помощта на изкуствен интелект

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Дженифър Лопес представи нов луксозен балсам за устни на цена от 150 долара, но вместо възхищение рекламната кампания на певицата предизвика остри реакции в социалните мрежи. Причината е не само високата цена на продукта, но и видеото към него, което изглежда е създадено с помощта на изкуствен интелект.

Новият продукт е част от козметичната марка JLo Beauty и е резултат от сътрудничеството на звездата с бранда Swarovski. Става дума за лимитирана серия на вече познатия балсам Beso Balm, който първоначално беше пуснат на пазара през 2023 г. на цена от 19 долара. Новата версия е украсена с кристали и се предлага в няколко разновидности, вдъхновени от различни етапи от кариерата на Лопес.

Всеки балсам струва 150 долара, като в момента се предлага на промоционална цена от 120 долара. Комплектът с трите разновидности е на стойност 225 долара.

Най-много коментари обаче предизвика рекламното видео, публикувано в Инстаграм и обозначено като съдържание, създадено с изкуствен интелект. В клипа, на фона на хита на Дженифър Лопес от 2002 г. Jenny from the Block, десетки изкуствено генерирани череши се търкалят във вагон на метрото. Следват кокосови орехи, които се движат по слънчеви улици, а след това ябълки се изсипват по мокър нюйоркски тротоар. Рекламата не беше посрещната особено добре от потребителите. Някои критикуваха използването на изкуствен интелект вместо на реални артисти и професионалисти, докато други поставиха под въпрос цената на продукта.

"Толкова си богата, а не можеш да наемеш някого, който да направи анимацията?", гласи един от коментарите. Друг потребител написа: "Просто отдели 10 минути, за да заснемеш нещо, и спри с тези глупости." Имаше и подигравки с външния вид на балсамите, които бяха описани като "евтини".

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Особено внимание привлече и препратката към песента Jenny from the Block, в която Лопес пее, че остава здраво стъпила на земята, независимо от натрупаното богатство. "Точно думите "оставам здраво стъпила на земята" ме разсмяха, при положение че продаваш балсам за устни, подобен за 150 долара", коментира потребител.

Други се пошегуваха с объркващия сюжет на рекламата и появата на колибрито, а някои призоваха певицата да работи с истински нюйоркски артисти и да подкрепя творците, вместо да разчита на изкуствен интелект.

Лопес е поредната знаменитост, която предизвиква недоволство с продукт от собствената си марка. Само седмица по-рано брандът за бельо и оформящо облекло на Ким Кардашиян трябваше да възстановява средства на клиенти, закупили адвент календар за 150 долара. Купувачите останали разочаровани от съдържанието му, което включвало евтини аксесоари като ластици за коса, фиби и отделни презрамки за сутиени.

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