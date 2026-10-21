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Твърди се, че Джей Зи е избрал себе си за изпълнител в шоуто на полувремето на тазгодишния "Супербоул". 56-годишният емблематичен рапър сключи сделка с NFL на стойност 5 милиона долара годишно, за да отговаря за музикалния спектакъл - споразумение, подписано през 2019 г. и подновено през 2024 г. Оттогава насам той е избирал за участие изпълнители като Риана, Кендрик Ламар и Бед Бъни.

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Според публикация в Puck News обаче, Джей Зи възнамерява да си присъди честта да излезе на сцената по време на шоуто, което ще се проведе на 14 февруари на стадион "SoFi Stadium" в Лос Анджелис.

Във вторник сутринта, запитани за коментар от Daily Mail, от компанията Roc Nation отказаха официално изявление. От НФЛ също отказаха коментар, като подчертаха, че предоставят официално потвърждение едва когато бъде направено самото обявяване.

Daily Mail за първи път съобщи на 18 септември, че Джей Зи - който е женен за Бионсе и има три деца от нея - обмисля възможността сам да участва в шоуто на полувремето. По онова време от Roc Nation и НФЛ категорично отрекоха тази информация.

Преди това се носеха слухове, че рапърът и Roc Nation обмислят кандидатурите на Майли Сайръс, Джъстин Бийбър и Хари Стайлс за едно от най-емблематичните музикални събития в Америка.

Милиардерът Джей Зи разполага с огромен каталог от емблематични хитове, а в момента е на турне, с което отбелязва 30-ата годишнина на албума си "Reasonable Doubt" и 25-ата годишнина на "The Blueprint". По-рано това лято носителят на 25 награди "Грами" реализира приходи от над 42 милиона долара само от три разпродадени концерта на стадион "Yankee". Той също така беше хедлайнер на фестивала "Roots Picnic" във Филаделфия и изнесе концерти пред многобройна публика в Париж и Лондон.

Макар че JДжей Зи никога не е участвал в шоуто на "Super Bowl", съпругата му Бионсе се изяви на събитието през 2013 г. в Ню Орлиънс. Тя се появи отново и през 2016 г. в Санта Клара - този път като специален гост по време на изпълнението на групата "Coldplay". Джей Зи не е издавал албум от 2017 г., когато излезе "4:44" - албум, който постигна двоен платинен статус.

Миналогодишното шоу на полувремето с участието на Bad Bunny - първото, което не беше изпълнено на английски език - предизвика сериозни дебати и полемики. Това накара Джей Зи да коментира процеса по подбор на изпълнителите. "Смятам, че всеки трябва да възприема музиката в нейната цялост", сподели той пред списание GQ. "Дълги години се представяше само едната страна на музиката. Сега имаме възможността да създадем по-балансирана представа за това какво представлява популярната музика днес. Не правя някакъв рискован избор - става въпрос за най-известните хора в света. Не съм избрал някой инди изпълнител от Портланд, който лично на мен ми харесва - това е изпълнителят с най-много стрийминг слушания в целия свят. Той!"

Въпреки негативните реакции, шоуто на Bad Bunny постави рекорди по гледаемост в световен мащаб и в социалните мрежи, но не успя да измести най-гледаното шоу в историята на американската телевизия. Шоуто събра средно 128,2 милиона зрители в интервала, което го нарежда на четвърто място по гледаемост сред изпълненията на полувремето - след Кендрик Ламар (133,5 милиона, 2025 г.), Майкъл Джексън (133,4 милиона, 1993 г.) и Ъшър (129,3 милиона, 2024 г.).

Предишната година Кендрик Ламар също се смяташе за спорен избор, но в същото интервю Джей Зи отхвърли твърдението, че той е "труден за приемане от широката публика". "Не и без разговори, които вече са остарели, разбирате ли какво имам предвид?", отговори Джей-Зи. "Статистиката говори сама за себе си. Кендрик подобри рекорда по гледаемост - не е нужно да си ядрен физик, за да го разбереш; това е музиката на нашето време и тя трябва да бъде представена на най-голямата сцена. Не казвам, че те са единствените изпълнители - разбира се, други артисти може да се почувстват засегнати, - но смятам, че това беше правилният избор. Избрах човека, който имаше феноменална година. Мисля, че беше правилното решение. Какво ме засяга мен, че двама души се бият помежду си? Какво общо имам аз с това? Нека се оправят. Те въвличат всички в това - сякаш всеки е част от някакъв заговор за събарянето на Дрейк. Но, чакайте малко, какво, по дяволите, става? Аз съм, по дяволите, Джей Зи! С цялото ми уважение към него - аз съм, по дяволите, Hov. С цялото ми уважение - това няма никакъв смисъл. Не може ли просто тези момчета да не се харесват? Мисля, че напрежението се е трупало отдавна - точно както беше при мен и Nas. Всичко не започна на "Summer Jam" - там се случи само онзи епизод с телевизорите, и то в най-леката си форма. Имаше цяла поредица от събития, които доведоха до този момент. Всъщност съжалявам за това, защото наистина харесвам Nas. Той е много свестен човек."

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