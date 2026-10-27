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Рапърът и музикален продуцент Джей Зи ще бъде основната фигура в халфтайм шоуто на "Супербоул" през следващия февруари, съобщава Националната футболна лига на САЩ (НФЛ). Мачът за титлата в шампионата по американски футбол е насрочен за 14 февруари в Лос Анджелис.

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Халфтайм шоуто на НФЛ е най-гледаното музикално събитие в света, като телевизионният рейтинг само в САЩ често надхвърля 100 милиона зрители - в немалко случаи повече от самия мач, пише БТА.

Компанията на Джей Зи "Рок Нейшън" продуцира халфтайм шоуто на НФЛ от 2019 г. насам и лично той има пряко участие в селектирането на изпълнители за програмата. През миналата година централна фигура бе рапърът Бад Бъни.

"Вече от няколко години имаме привилегията да работим в тясно сътрудничество с Джей Зи и "Рок Нейшън". Видял съм с очите си колко голям принос може да има той в организирането на "Супербоул" халфтайм шоуто. Още от първите ни контакти с неговата компания помолих само за едно - един ден и самият той да се качи на сцената", каза комисионерът на НФЛ Роджър Гудел.

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