Тя отправи необичайната молба при среща с почитателите си на служебния вход на театъра след края на постановката "Кой се страхува от Вирджиния Улф?"

1727 Снимка: АР/БТА

Джилиан Андерсън помоли група свои върли почитателки "да спрат да седят на първия ред", тъй като присъствието им я разсейвало. 58-годишната актриса учтиво разговаря с група жени, които вече били гледали постановката "20 пъти", и ги помоли да спрат да си купуват билети за първия ред.

Джилиан отправи тези думи пред служебния вход на лондонския театър "Сохо Плейс" след представление на пиесата "Кой се страхува от Вирджиния Улф?" в края на миналата седмица.

Звездата от сериала "Sex Education" разпозна няколко от най-запалените си почитателки и се обърна към тях, докато раздаваше автографи на събралите се отвън хора. "Не можете да седите на първия ред, просто не можете." В отговор се чува как една от жените казва: "Накарахте ни да плачем толкова много."

Джилиан се разсмива и казва: "Не ме интересува, не можете да седите на първия ред - това страшно разсейва. Не може да идвате 20 пъти и да сядате на първия ред; направо ме побърква."

След като видеоклипът, в който Джилиан разговаря с въпросната група, се разпространи в интернет, тя помоли феновете да се отнасят добронамерено към жените и същевременно призова за уважение по време на представлението.

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В изявление, публикувано в социалната мрежа X, тя написа: "Видеото, което обикаля мрежата, показва как разговарям с жени, с които се познавам от над 20 години - затова, моля, не казвайте нищо негативно на тях или за тях. Много се радваме, че правим това представление, но моля хората на първия ред да имат предвид, че в толкова камерна зала всички ви виждаме и понякога това може малко да ни разсейва! Това е всичко. Всичко е наред. Продължаваме напред, обичам ви всички и благодаря на онези, които идват да ни гледат."

В друго видео, качено онлайн от по-ранна вечер, се чува как Джилиан казва на фен, поискал автограф: "Пак ли? Взимаш си такъв всеки ден."

В пиесата Джилиан влиза в ролята на Марта, а Били Кръдъп - в ролята на Джордж, в постановката на Мариан Елиът по "Кой се страхува от Вирджиния Улф?" на Едуард Олби. В момента спектакълът се играе в лондонския театър "Сохо Плейс" в много камерна постановка, при която публиката е разположена от всички страни на сцената; билетите са напълно разпродадени, а представленията приключват на 19 декември.

Призивът на Джилиан идва само седмици след като Кейт Бланшет помоли публиката в Националния театър да не я снима на сцената, тъй като това "разваля преживяването за следващата група зрители". 57-годишната актриса в момента участва в постановката на Бенедикт Андрюс "Electra/Persona", която съчетава трагедията "Електра" на Софокъл с филма на Ингмар Бергман от 1966 г. "Персона".

Във видеоклип, споделен в социалните мрежи, се вижда как Кейт призовава зрителите в лондонския театър "Литълтън" да спрат да снимат представлението, като ги насърчава "да бъдат заедно и да присъстват истински в момента".

Напоследък все по-често се говори за необходимостта от по-добър етикет в театрите, след като звезди като Розамунд Пайк и Синтия Ериво наскоро разкритикуваха зрители за използването на телефони по време на представленията им.

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