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Джон Бон Джоуви се чувства феноменално и планира нови дати за турнето си. В най-тежкия период от проблемите с гласните струни обаче той не можел да изпее дори "Happy Birthday".

Анатомия на здравето

64-годишният рок музикант разказва за възстановяването си в интервю за австралийското предаване A Current Affair. През 2022 г. той претърпява операция на гласните струни, след която са му необходими четири години, за да се върне към пълноценните сценични изяви.

"Не загубих вяра, но ако лекарят ми беше казал, че ще отнеме четири години, може би щях да си тръгна от кабинета му. Процесът беше дълъг, а напредъкът - постепенен. Не можех да изпея дори "Happy Birthday", признава Бон Джоуви.

През годините той работи с вокални педагози и отказва да се върне на сцената, преди да е сигурен, че може да пее на необходимото ниво.

"Преживях ад и не можех да си позволя да компрометирам наследството си. Нямаше да изляза на сцената само за да подавам микрофона на публиката. Важно е да поддържаме стандарта, който отстояваме близо 40 години", казва музикантът.

След концерти в "Медисън Скуеър Гардън" и разпродадени изяви във Великобритания и Ирландия по-рано тази година, на 19 октомври Бон Джоуви обяви още седем дати от турнето Forever Tour. То започва през март следващата година, като сред спирките са Лондон и Ню Джърси.

Изпълнителят на Livin" on a Prayer признава, че отново изпитва радост от пеенето.

"Вече мога да пея, без да мисля за всяка нота", обяснява той. Преди се притеснява дали гласът му звучи достатъчно добре и дали пее в тон. След концерт в Нашвил обаче казва на съпругата си Доротея, че се е представил добре. Тя не е съгласна, но откровеността ѝ му помага да оцени реално напредъка си.

"Имам 18 албума и искам да мога да избера която и да е песен от тях, знаейки, че мога да я изпълня", казва музикантът.

Джон Бон Джоуви и съпругата му Доротея Хърли пристигат на 70-ата годишна церемония по връчване на наградите "Златен глобус" на 13 януари 2013 г.
Джон Бон Джоуви и съпругата му Доротея Хърли пристигат на 70-ата годишна церемония по връчване на наградите "Златен глобус" на 13 януари 2013 г. Снимка: Getty Images

По думите му вече може да предложи на феновете си не само големите хитове, но и любими песни от цялото творчество на групата. В интервю за списание People през юни Бон Джоуви също говори за възстановяването си и благодари на колегите си, които го подкрепят през трудния период.

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"Възстанових се напълно. Отне повече време, отколкото очаквах, но беше важно всичко да стане както трябва. Никога не загубихме вяра", споделя той и изтъква, че колегите му от групата никога не са се усъмнили в него и са останали до него през всичките тези години.

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