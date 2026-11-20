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Джон Хам и съпругата му Ана Оцеола отпразнуваха раждането на първото си дете. 55-годишната звезда от сериала "Момчетата от Медисън авеню" и 38-годишната му съпруга са станали родители на момче, съобщи източник пред списание People. Новината идва само няколко месеца след като през август Daily Mail първи разкри, че любимата на Хам е бременна с първото им дете. По това време Ана показа бременния си корем, облечена в бански, докато със съпруга ѝ се наслаждаваха на ден на плажа в Хемптънс.

Хам и Оцеола сключиха брак в Биг Сур, Калифорния, през юни 2023 г. Ана направи своя дебют на червения килим, показвайки бременния си корем, на 14 септември, когато двамата с Хам присъстваха на 78-ата церемония по връчването на наградите "Еми" в праймтайм ефира в Лос Анджелис. Малко повече от седмица по-късно Хам наруши мълчанието си относно бременността по време на гостуване в предаването "Late Night with Seth Meyers".

Когато Майърс попита как приема бременността, филмовата и телевизионна звезда отговори: "Ту съм много развълнуван, ту - дълбоко уплашен. Да, така че мисля, че се справям както трябва." Джон предизвика смях сред публиката и когато призна, че ще бъде "възрастен баща". "Когато детето ти стане на 70, ще си кажеш: "Успях!". А аз ще съм на 152", каза той.

Бременността на Ана дойде като шок за феновете на Хам, тъй като преди това той беше изразявал липса на интерес към създаването на семейство. През 2008 г., докато все още имаше връзка с дългогодишната си партньорка Дженифър Уестфелд, Хам сподели пред "Гардиън": "Не държа непременно да имам деца. Много от приятелите ни си имат деца, но не знам дали това е за мен." През 2012 г. той отиде още по-далеч, като се пошегува пред списание "Us Weekly", че би бил "ужасен баща".

През същата година Джон споделя в интервю за списание Playboy, че бракът "не означава" нищо за него. Той добавя, че никога не е имал пред очите си "конкретен пример за брак", тъй като родителите му се развеждат, когато той е едва на две години. "Такъв е моят личен опит", казва той. "Нямам пред себе си онзи идеален модел на семеен живот, който да погледна и да си кажа: "Ето това е! Точно това искам!"

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Джон и Дженифър имат връзка от 1997 до 2015 г., а през 2009 г. основават съвместна продуцентска компания - Points West Pictures. Началото на романса между Джон и Ана може да се проследи до финала на сериала "Момчетата от "Медисън авеню", емблематичната историческа драма, в която Хам изпълнява главната роля. В епизода, заснет през 2014 г., Оцеола играе ролята на рецепционистка в калифорнийски център за отдих, където героят на Хам, рекламният специалист Дон Дрейпър, отсяда по време на лична криза.

Само няколко месеца след излъчването на епизода, Хам и Уестфелд обявяват, че слагат край на дългогодишната си връзка. По онова време се твърди, че начинът на живот на Хам, изпълнен с "чести купони", е дошъл в повече на Уестфелд. Освен това, според слуховете, тя е искала той "да порасне", но "той никога не е имал такова желание".

Актьорът е забелязан за първи път с Оцеола през 2017 г., а през 2020 г. става ясно, че двамата имат връзка. Хам претърпява значителна промяна през последните години. Само няколко дни преди да сключи брак с Оцеола, в интервю за подкаста "Table for Two" с Брус Бози през 2023 г., той се изказва в подкрепа на брака. "В идеалния случай бракът дава на вас и партньора ви усещане за стабилност и комфорт, както и идентичност, която е по-добра, по-дълбока и по-богата от това просто да кажеш "това е приятелката ми" или "приятелят ми" и така нататък", сподели той.

В разговор със SiriusXM през 2022 г. Хам разкрива, че именно Оцеола го е вдъхновила най-накрая да потърси терапия, за да преодолее травмата от загубата на майка си, която умира от рак на дебелото черво, когато той е едва на 10 години. По думите на Хам, работата със специалиста е "открила възможността за неща като сключване на брак и създаване на деца".

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