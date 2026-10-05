Преди дни Кюсак участва в подкаста Happy, Sad, Confused на Джош Хоровиц, за да говори за емблематичните си филмови роли, но вниманието на феновете се насоче най-вече към лицето му

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Джон Кюсак привлече вниманието на феновете си, след като рядко появяващият се публично актьор гостува в неотдавнашен подкаст с видимо променен външен вид, предизвиквайки спекулации за пластични операции, съобщава RadarOnline.com. Някои зрители определиха 60-годишната звезда от обичаните филми от 80-те и 90-те години Say Anything..., "Момичета от класа", "Въздушен конвой" и "Любимците на Америка" като почти неразпознаваем десетилетия след пика на славата му като холивудски секссимвол.

Преди дни Кюсак участва в подкаста Happy, Sad, Confused на Джош Хоровиц, за да говори за емблематичните си филмови роли. Вниманието на феновете обаче бе насочено най-вече към лицето му.

"Изглежда така, сякаш някой стои зад него и дърпа ушите му с всички сили", написа саркастично потребител в X.

"Какво е направил Джон Кюсак с лицето си?! Хора, нека просто остаряваме естествено. Остарявайте с достойнство, без значение как, но не се подлагайте на такива процедури", коментира друг потребител, сравнявайки външния вид на актьора с прословутото опънато лице на Бари Манилоу.

"Лифтингът определено е отишъл твърде далеч", предположи трети.

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"Кожата му изглежда прекалено опъната, а трябва да се откаже и от боята за коса. Не изглежда добре за 60-годишен мъж", отбеляза четвърти коментатор.

Пети потребител предположи, че Кюсак може да се е подложил на блефаропластика на горните и долните клепачи. "Не е добра идея при мъжете", написа той.

Блефаропластиката коригира излишната кожа и тъкан около клепачите, като целта е зоната около очите да изглежда по-стегната и отпочинала. Ако обаче бъде премахната прекалено много тъкан или кожата бъде опъната прекомерно, резултатът може да изглежда неестествен. Блефаропластиката става все по-популярна и сред холивудските мъже. Прекалено агресивната корекция обаче може да промени естествените пропорции на лицето и да придаде неестествено мек вид.

През годините Кюсак осезаемо намали участията си в киното. В интервю за The Guardian през 2014 г. той изрази недоволство от състоянието на филмовата индустрия.

"Моят приятел Джо Рот ръководеше Disney", каза Кюсак, визирайки влиятелния холивудски продуцент, който беше председател на Walt Disney Studios от 1994 до 2000 г. "Той правеше филми като The Rock и "Въздушен конвой", за да са доволни акционерите, но същевременно предоставяше шест или седем възможности на хора, които харесваше."

"Аз имах възможност да направя "Момичета от класа" и "Убиец под прицел". Спайк Лий направи "Лятото на Сам". Уес Андерсън направи "Колежът "Ръшмор". Спомням си това кино, а него вече го няма", добави Кюсак.

От 2019 г. насам звездата от "Контролна кула" е участвал само в четири проекта, сред които Pursuit от 2022 г., Decoded от 2024 г., както и филмите Detective Chinatown 1900 и Fog of War от 2025 г.

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