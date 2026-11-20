Актьорът може да засегне загубата на сина си, отношенията си с Том Круз и спорните твърдения около семейство Пресли

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Джон Траволта се готви да разкаже повече за живота си в мемоари, които вече предлага на издателства, съобщава RadarOnline.com. Според източници книгата ще засегне личните му преживявания, загубите, през които е преминал, и необичайни твърдения, свързващи семейството му с това на Елвис Пресли.

72-годишният актьор от "Брилянтин" все още търси издател за книгата си.

"Джон е живял необикновен живот и има толкова много неща, които никога не е споделял. Той е на възраст, на която иска да разкаже историята си както трябва, доброто, лошото и всичко между тях", споделя източник пред RadarOnline.com.

Една от темите, които може да намерят място в мемоарите, са твърденията за даряване на яйцеклетки от членове на семейство Пресли.

Те се появиха в съдебен иск, заведен от бившите бизнес партньори на Присила Пресли - Брижит Крузе и Кевин Фиалко, срещу сина ѝ Навароне Гарсия, на 39 години.

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Според документите по делото бившият съпруг на Лиза Мари Пресли, 65-годишният Майкъл Локууд, казал на Крузе, че Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън са използвали яйцеклетки на Лиза Мари, за да имат дете. Локууд обаче отрича да е разказвал подобно нещо. "Това просто звучи налудничаво. Не съм чувал нищо по този въпрос", заявява той.

В исковата молба се твърди още, че дъщерята на Лиза Мари - Райли Киоу, впоследствие е предоставила яйцеклетки, използвани за зачеването на най-малкия син на Траволта и Престън - Бенджамин, който сега е на 16 години.

Според съдебния иск предполагаемото споразумение с Киоу е включвало заплащане между 10 000 и 20 000 долара и автомобил "Ягуар". Адвокатът на Присила Пресли - Марти Сингър, категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги "срамни". Той подчерта, че тези твърдения нямат нищо общо с предмета на делото.

Мемоарите биха могли да дадат възможност на Траволта да коментира и тази история, макар засега да няма потвърждение, че той ще го направи.

Значително място в книгата вероятно ще заемат и отношенията му с Кели Престън, която почина през 2020 г. на 57-годишна възраст, както и преживяванията му след загубата на сина им Джет. Момчето почина на 16 години.

Джон Траволта и съпругата му Кели Престън позират на партито след премиерата на филма "Погребална мистерия" на 13 октомври 2004 г. в Лос Анджелис, Калифорния Снимка: Getty Images

"Приятели казват, че Джон планира да разкаже как тази загуба го е променила. Да покаже уязвимостта си не би трябвало да е проблем за него, защото е чувствителен човек", споделя източникът.

Актьорът вероятно ще си спомни и за близкото си приятелство с Оливия Нютън-Джон, неговата партньорка в "Брилянтин", която почина през 2022 г.

"Оливия без съмнение ще заема много специално място в книгата. Между тях имаше магическа връзка, а той пази десетилетия наред прекрасни спомени и истории за нея, които хората никога не са чували", казва източникът.

Траволта ще разкаже и за пътя си към върха в Холивуд, трудностите в началото на кариерата си и живота след внезапния успех.

"Има толкова много истории за Холивуд. За борбата му да успее и за живота му, след като славата му избухна. Преживял е някои много бурни моменти и ще разкрие всичко", твърди източникът.

Сред темите, които може да бъдат засегнати, са и отношенията му с Том Круз.

"Дори сложните му отношения с Том са на дневен ред. Може спокойно да се каже, че що се отнася до тази книга, нищо не е табу", добавя източникът.

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