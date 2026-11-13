По данни на Variety, публикувани във вторник, възнаграждението му възлиза на 5 милиона долара

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Джони Деп е получил едва малка част от обичайния си хонорар за завръщането си в ролята на Ебенизър Скрудж.

63-годишният актьор изпълнява главната роля в предстоящия филм "Ебенизър", най-новата екранизация на класическата новела на Чарлз Дикенс "Коледна песен". По данни на Variety, публикувани във вторник, възнаграждението му възлиза на 5 милиона долара.

Сумата представлява значително понижение спрямо хонорара му за последната му студийна роля през 2018 г. във "Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд". За този филм Деп е получил 16 милиона долара, въпреки че е заснел само една сцена, преди Warner Bros. да прекрати отношенията си с него. Това се случва, след като той губи дело за клевета срещу The Sun, който го нарича "насилник над съпругата си".

Най-високоплатената му роля остава тази на капитан Джак Спароу в "Карибски пирати: Отмъщението на Салазар" от 2017 г. Според информацията актьорът е спечелил внушителните 90 милиона долара, включително дял от последващите приходи на продукцията.

Големите хонорари на Деп неведнъж са привличали обществено внимание. Твърди се например, че за кратката си поява във филма "Алиса в Страната на чудесата" от 2010 г. той е получил 50 милиона долара.

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През 2015 и 2016 г. Forbes определя Деп като най-надценения актьор в Холивуд, съпоставяйки заплащането му с приходите от боксофиса. Продължението от 2016 г. "Алиса в Огледалния свят" се проваля по кината, а според изданието за всеки долар, изплатен на актьора, продукцията е донесла едва 2,80 долара възвръщаемост.

През 2011 г. Деп признава, че получава прекалено високи суми за филмите от поредицата "Карибски пирати", но подчертава, че би ги приел заради двете си деца от бившата си партньорка Ванеса Паради, дъщеря си Лили-Роуз, на 27 години, и сина си Джак, на 24 години.

"По същество, ако сега ще ми платят тези глупави пари, ще ги взема", казва той пред Vanity Fair през 2011 г. "Трябва да го направя. Искам да кажа, не е за мен. Разбирате ли какво имам предвид?", продължава той. "На този етап е за децата ми. Абсурдно е, да, да. Но в крайна сметка за мен ли е? Не. Не. За децата е."

През август продуцентът на "Карибски пирати" Джери Брукхаймър заявява пред Deadline, че води разговори с Деп за евентуалното му завръщане в емблематичната роля в следващия филм от франчайза.

"Разговаряме с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да осъществим това", казва той пред изданието по време на D23.

Други източници споделят пред Deadline, че Деп би се завърнал само като второстепенен персонаж в шестия филм от хитовата поредица. В центъра на сюжета вместо това ще бъде героинята на Марго Роби.

Ролята му в "Eбенизър" е първото му голямо филмово участие, след като през 2022 г. печели делото си за клевета срещу бившата си съпруга Амбър Хърд, за която е женен от 2015 до 2017 г.

Деп съди актрисата от "Аквамен", след като тя намеква в статия за The Washington Post от 2018 г., че той е проявявал насилие спрямо нея. На актьора са присъдени 1 милион долара.

"Eбенизър" излиза по кината на 13 ноември. Във филма участват още Рупърт Гринт, Дейзи Ридли, Иън Маккелън и Сам Клафлин.

Джони Деп присъства на фестивала "Комик-кон" в Сан Диего, Калифорния, преоблечен като своя готически персонаж Ебенизър Скрудж Снимка: Getty Images

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