Въпреки сериозните възражения от страна на ръководството актьорът отказал да промени нито външния вид

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Необичайното превъплъщение на Джони Деп в ролята на Джак Спароу в поредицата "Карибски пирати" едва не хвърлило ръководството на "Дисни" в ужас още в началото на снимките. Шефовете на студиото останали шокирани от начина, по който актьорът решил да изгради образа на емблематичния пират.

Подробности за реакциите им са разкрити в биографията The Many Faces of Johnny Depp на Марк Сийл, която трябва да излезе на 24 ноември. В нея продуценти си припомнят първоначалните си впечатления от нестандартния подход на Деп. Според публикация на Page Six ръководителите на "Дисни" изпаднали в паника и започнали да се питат дали актьорът "просто е пиян", или е "гей".

Деп, който според публикацията е бил принуден да приеме сериозно намаляване на хонорара си за новия филм "Ебенизър" след съдебния скандал около делото му за клевета, не разкрил веднага пред студиото какъв образ подготвя. Междувременно Джак Спароу постепенно придобивал своя характерен външен вид със златни зъби, грим, расти, мъниста и шалове. Към това се добавили завален говор и нестабилна походка.

В крайна сметка актьорът бил принуден да покаже трансформацията си, след като притеснени членове на снимачния екип се обадили на Дик Кук, тогавашен председател на "Дисни", с предупреждението, че "няма да повярва" какво прави Деп.

Когато ръководителите на студиото видели Деп в новия му образ, те се свързали с него по телефона, за да поставят под въпрос визията на героя. "Моля те, какво представлява той?" и "Какво се случва? Не е ли просто... напълно извън релси?", били част от въпросите към актьора. Един от високопоставените ръководители дори го попитал директно: "Просто пиян ли е, или е гей?"

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"Извинявай, нима не знаеше, че всичките ми герои са гейове?", отвърнал Деп според книгата.

Трикратно номинираният за "Оскар" актьор научил също, че председателят и главен изпълнителен директор на "Дисни" по онова време Майкъл Айснър се притеснявал, че той направо "съсипва" филма. "Ще трябва да му сложим субтитри. Никой не разбира какво говори", възкликнал Айснър според биографията.

"Обикнах капитан Джак още в първия момент, в който прочетох сценария. Вярвах напълно в този герой. Чувствах се изключително комфортно с него и имах усещането, че съм открил нещо специално", споделил от своя страна Деп.

Въпреки сериозните възражения от страна на ръководството на "Дисни" актьорът отказал да промени външния вид и начина, по който пресъздава Джак Спароу. Той дори заявил на шефовете на студиото, че могат да го уволнят и да го заменят с друг актьор, ако не харесват работата му.

"Карибски пирати: Проклятието на Черната перла" излиза през 2003 г. и се превръща в огромен успех. Филмът получава високи оценки за визуалните си ефекти, въздействащата музика на Клаус Баделт и най-вече за ексцентричното изпълнение на Деп.

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