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Джордж Клуни планира да отвори италиански ресторант в сърцето на френския Прованс. Проектът ще бъде реализиран в близост до селцето Котиняк, където актьорът живее със семейството си, съобщава британският вестник Guardian.

Спорт и хранене

Според информацията Клуни обмисля начинанието в партньорство с канадски собственик на хотел в района. Идеята предвижда елегантна вътрешна зала и открита тераса. Засега няма подадено официално заявление за проекта, но очакванията са ресторантът да посрещне първите си клиенти през следващата година.

Клуни и семейството му са френски граждани, а актьорът постепенно се превръща в част от местната общност. Но изборът на италианска кухня обаче повдига любопитен въпрос: Защо в един от най-известните гастрономически региони на Франция холивудската звезда би заложила на кулинарната традиция на съседна Италия?

Клуни има сериозен опит в бизнеса извън киното. Един от най-успешните му проекти е марка текила, която той създава заедно с партньори и впоследствие продава в сделка на стойност до 1 млрд. долара.

Ще успее ли Клуни в Прованс?

Предстоящият проект на Джордж ще трябва да се конкурира не само с утвърдените ресторанти в региона, но и с високите очаквания, които съпътстват всяко начинание на световноизвестна личност. Успехът вероятно ще зависи от фактори, които надхвърлят популярността на собственика - качеството на кухнята, обслужването, управлението и способността на заведението да привлече както местни жители, така и туристи.

Ако ресторантът заложи на добра храна и професионално управление, вместо да превръща славата на Клуни в основна атракция, той може да има шанс да се наложи на конкурентната кулинарна сцена на Прованс.

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