В скорошен разговор с People актьорът беше попитан каква е тайната на дългогодишната им връзка

5185 Снимка: Aurore Marechal/Getty Images

Джордж Клуни не крие колко е щастлив, че съдбата го е срещнала със съпругата му Амал. Холивудската звезда определи двамата като "големи късметлии", че са се намерили, по време на благотворителна гала вечер, организирана от фондацията на семейство Клуни в Лондон. 65-годишният актьор и 48-годишната международно призната адвокатка по правата на човека съвсем наскоро отбелязаха 12 години от сватбата си.

В разговор с People по време на събитието Клуни беше попитан каква е тайната на дългогодишната им връзка. Верен на чувството си за хумор, той първоначално се пошегува: "Тя ме погледна. Разбира се, говореше за себе си." След това обаче актьорът даде по-сериозен отговор: "Чувстваме се големи късметлии, много сме щастливи, че се намерихме."

Амал също се включи в разговора с кратко, но красноречиво обяснение: "Ако избереш най-невероятния човек, оттам нататък всичко върви добре."

Попитан какво обича най-много в съпругата си, Джордж отговори с усмивка: "Това е тема за много, много по-дълго интервю."

Двамата се запознават през 2013 г. чрез общ приятел, а година по-късно сключват брак. Днес са родители на деветгодишните близнаци Ела и Александър.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Зад усмивките им обаче се крие и дълбока лична болка. По време на гала вечерята Клуни за първи път коментира публично смъртта на Пресли Гербер - 27-годишния син на близките му приятели Синди Крауфорд и Ранди Гербер. Младият мъж почина на 20 септември в център за възстановяване в Санта Моника, Калифорния.

"Честно казано, това е едно от най-опустошителните неща, които са се случвали на нашето семейство", сподели Клуни пред Entertainment Tonight. "А семейството им е в състояние, което можете да си представите. Това е най-лошото нещо, което може да се случи на едно семейство."

На въпрос дали близките планират специален начин да почетат паметта на Пресли, актьорът отговори предпазливо: "Не мисля, че в момента сме в позиция да говорим за това."

Връзката между Клуни и семейство Гербер е много повече от обикновено приятелство. Актьорът познава Пресли още от раждането му, а той и сестра му Кая, на 25 години, го наричат с обич "чичо Джордж".

През годините Клуни е наблюдавал как децата растат, разговарял е с тях с часове и им е давал съвети. Той е подкрепял Пресли и в трудните му моменти, включително след ареста му за шофиране в нетрезво състояние през 2018 г.

Приятелството между Клуни и Ранди Гербер има и бизнес измерение. Двамата основават компания за текила през 2013 г. заедно с Майкъл Мелдман. През 2017 г. продават бизнеса в сделка за до 1 милиард долара, а тримата партньори си поделят приходите.

След смъртта на Пресли Джордж и Амал заминават за Лос Анджелис, за да бъдат до семейството. Според източник на People двамата и други близки приятели са се редували да остават с Крауфорд и Гербер, за да не бъдат сами в най-тежкия момент.

"Те помагат с организацията и с всичко останало, от което семейството има нужда. Джордж винаги е бил много близък както с Кая, така и с Пресли", посочва източникът.

Междувременно продължават да излизат подробности около обстоятелствата, при които е открит Пресли. Според информация на TMZ, позоваваща се на източници, близки до разследването, младият мъж е бил намерен в стая в центъра за възстановяване на 20 септември. Той се е настанил в заведението вечерта преди смъртта си.

По данни на изданието тялото му не е било върху леглото, а на друго място в стаята. Точната позиция обаче не е уточнена. Към момента няма окончателно потвърждение какво е довело до смъртта му, а резултатите от токсикологичните изследвания се очакват.

Аудиозапис от обаждането до спешните служби, получен по-рано от Daily Mail, съдържа съобщения за сърдечен арест и впоследствие за предполагаемо предозиране. Според публикуваната информация първоначалният сигнал е подаден в 9:35 ч. сутринта, а три минути по-късно случаят е променен на предполагаемо предозиране.

Отделно TMZ съобщи, позовавайки се на близки до Пресли хора, че лекар му е предписвал кетамин въпреки предполагаеми предишни проблеми с употребата на веществото.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.