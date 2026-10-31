Кариерата ѝ започва да се развива още в края на 80-те години с филми като "Мистична пица" и "Стоманени магнолии"

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Широката усмивка на Джулия Робъртс е сред най-разпознаваемите в киното. Тя я превръща в една от големите звезди на Холивуд, но зад образа на лъчезарната актриса стои жена, която през годините неведнъж се противопоставя на очакванията към нея. Робъртс преминава от романтичните комедии, които я правят световноизвестна, към по-сложни драматични роли, печели "Оскар", отстоява собствените си разбирания за красотата и пази личния си живот далеч от публичното внимание.

Кариерата ѝ започва да се развива още в края на 80-те години с филми като "Мистична пица" и "Стоманени магнолии". Истинският поврат обаче идва през 1990 г. с "Хубава жена" - продукцията, която я превръща в международна звезда и завинаги свързва името ѝ с образа на Вивиан Уорд. Зад кулисите на култовата романтична комедия обаче не всичко протича толкова безгрижно, колкото изглежда на екрана, пише Numero.

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По време на снимките Робъртс все още е млада актриса, която трябва да се справя с огромното напрежение на голяма продукция. Според разкази за работата по филма тя изпитва силна тревожност, а режисьорът Гари Маршал и колегата ѝ Ричард Гиър се опитват да ѝ помогнат да се отпусне. Маршал използва хумора, за да я разсмее, а Гиър импровизира един от най-запомнящите се моменти във филма - сцената, в която затваря кутията с бижу върху пръстите на Вивиан. Реакцията на Робъртс е истинска изненада, а не предварително планиран жест.

Напрежението по време на снимките на интимните сцени също се оказва сериозно предизвикателство за актрисата. В един от разказите за продукцията се споменава, че тя е толкова притеснена, че на челото ѝ изпъква вена, а Гиър се опитва да я успокои с масаж.

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В съвременното кино снимането на интимни сцени се организира при различни условия, като координаторите по интимност помагат на актьорите да се чувстват сигурни и да знаят предварително какво ще се случва пред камерата. Междувременно обществените нагласи към отношенията между мъжете и жените също се променят. След движението #MeToo някои от сюжетните решения в "Хубава жена" се разглеждат по-критично, включително представянето на богатия бизнесмен Едуард като мъж, който постепенно се опитва да промени живота на Вивиан. Това не заличава мястото на филма в попкултурата, но показва как едно и също произведение може да бъде възприемано различно с течение на времето.

След "Хубава жена" Робъртс се превръща не само в една от най-търсените актриси, но и в символ на холивудската красота. Усмивката ѝ е толкова емблематична, че според широко разпространявани публикации е застрахована за 30 милиона долара. През годините тя многократно е включвана в класации за най-красивите жени в света, а през 2000 г. получава "Оскар" за главната си роля в "Ерин Брокович" на режисьора Стивън Содърбърг. За участието си във филма тя получава хонорар от 20 милиона долара.

Джулия Робъртс позира с наградата си "Оскар" по време на 73-тата годишна церемония по връчване на наградите на Академията на 25 март 2001 г. Снимка: Getty Images

Въпреки статута си Робъртс неведнъж заявява, че не иска да се подчинява на натиска да изглежда вечно млада. В интервю за списание Elle през 2010 г. тя обяснява защо не е прибягвала до ботокс: иска децата ѝ да могат да разчитат емоциите ѝ по лицето, независимо дали е ядосана, щастлива или объркана. Според нея лицето разказва историята на човека и не бива тя да се свежда до посещенията при лекаря.

В същия разговор актрисата изразява тревогата си от общество, което поставя толкова голям акцент върху външността, че жените понякога не си позволяват да остареят естествено. Няколко години по-късно тя отново говори открито за решението си да не се подлага на лифтинг, определяйки го като риск според холивудските стандарти.

Изборът ѝ не слага край на кариерата ѝ. Напротив, през следващите години тя продължава да получава главни роли, включително в романтичната комедия "Билет до рая" с Джордж Клуни и трилъра на Netflix "Забравете за света".

Образът на безгрижната и усмихната Джулия Робъртс не разказва цялата история. През годините около нея се натрупват и истории за трудни моменти на снимачната площадка. Една от най-известните е свързана с филма "Хук" на Стивън Спилбърг от 1991 г., в който актрисата играе Тинкърбел редом с Дъстин Хофман и Робин Уилямс.

Според разпространявани през годините информации продължителните снимки и личните проблеми на Робъртс създават напрежение в екипа. Слуховете за конфликти и поведението ѝ се превръщат в част от публичния ѝ образ, без непременно да дават пълна представа за случилото се на снимачната площадка.

Това поставя и по-широк въпрос за начина, по който Холивуд описва жените, които не се вписват в очакванията за удобни и винаги любезни колеги. Поведението, което при един мъж може да бъде възприето като увереност или професионална взискателност, понякога се определя като капризност при една жена. Това не означава, че всяка критика към известна актриса е несправедлива, а че подобни истории заслужават повече от едно сензационно прозвище.

Извън снимачната площадка Робъртс има и по-тихи занимания. Като дете свири на кларинет, а през годините се увлича по йогата и плетенето. Тези интереси рядко попадат в центъра на вниманието, но допълват образа на жена, която не се изчерпва с филмовите си роли.

Обществената ангажираност на Робъртс също е част от живота ѝ извън киното. През 1994 г. тя става посланик на добра воля на УНИЦЕФ и участва в инициативи, свързани с хуманитарната дейност на организацията. През годините подкрепя и различни кампании срещу дискриминацията, както и екологични инициативи.

През 2014 г. актрисата е отличена от GLSEN - американска организация, която работи за по-безопасна и подкрепяща училищна среда за учениците от LGBTQ+ общността. През 2017 г. тя участва в "Марша на жените" заедно с дъщеря си Хейзъл, а година по-рано привлича вниманието на фестивала в Кан, когато се появява боса на червения килим. Жестът е възприет като демонстративен отказ от строгите правила за външния вид на жените на подобни събития.

Джулия Робъртс пристига на премиерата на филма Money Monster в рамките на 69-ия кинофестивал в Кан на 12 май 2016 г. в Кан, Франция Снимка: Getty Images

През 2019 г. Робъртс придружава Мишел Обама по време на хуманитарно пътуване до Виетнам, посветено на образованието на момичетата. Така актрисата използва известността си не само за популяризиране на филми и модни марки, но и за привличане на внимание към каузи, които смята за важни.

Робъртс е родена на 28 октомври 1967 г. в Смирна, щата Джорджия. Израснала е в семейство с различни религиозни традиции, а по-късно в живота ѝ се появява интерес към индуизма. Той се засилва по време на снимките на "Яж, моли се, обичай" от 2010 г., когато актрисата прекарва време в Индия и се запознава с местни духовни практики.

Джулия Робъртс работи на снимачната площадка за филма "Яж, моли се, обичай" по улиците на Манхатън на 20 август 2009 г. в Ню Йорк Снимка: Getty Images

Впоследствие тя разказва, че посещава индуистки храмове със семейството си. В интервюта е споделяла и за имената, свързани с индуистката традиция, които децата ѝ използват в духовен контекст. За Робъртс това е личен избор, а не просто любопитна подробност от живота на знаменитост. Интересът ѝ към духовността се вписва в по-широкото ѝ желание да поддържа равновесие между професията и семейството.

Тя и съпругът ѝ, операторът Даниел Модър, пазят личния си живот сравнително далеч от медиите. Робъртс рядко превръща децата си в част от публичния си образ и не разкрива подробности за ежедневието им без причина.

През февруари 2025 г. Джулия Робъртс получава почетна награда "Сезар" за цялостен принос към киното. Френската филмова академия я определя не просто като филмова звезда, а като икона на попкултурата, чието влияние надхвърля актьорските ѝ постижения. Отличието е признание за кариера, която продължава повече от три десетилетия и включва както световни хитове, така и роли, с които актрисата излиза извън познатия си екранен образ.

Джулия Робъртс и Клайв Оуен реагират след получаването на почетната награда "Сезар" по време на 50-те филмови награди "Сезар" Снимка: Getty Images

През 2025 г. Робъртс участва в "След лова" на Лука Гуаданино. В психологическата драма тя играе университетската преподавателка Алма, чийто живот се усложнява, след като нейна студентка отправя обвинение срещу близък колега. В актьорския състав са още Андрю Гарфийлд, Айо Едебири и Клои Севини.

Джулия Робъртс присъства на премиерата на "След лова" по време на Лондонския филмов фестивал BFI на 11 октомври 2025 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

След "Забравете за света" актрисата отново работи със Сам Есмаил по трилъра Panic Carefully, в който участва и Елизабет Олсън. Филмът е планиран за разпространение през 2027 г. Междувременно името на Робъртс се свързва и с адаптацията на романа Kill Your Darlings на Питър Суонсън, режисирана от Джеймс Грей, макар подробностите около проекта да подлежат на промяна.

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