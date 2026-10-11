"Ако трябваше да избера филмова роля, която е променила живота ми, това би бил "Лента", казва Хоук пред BBC

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Итън Хоук е от актьорите, които през годините рядко остават в рамките на един и същ типаж. Кариерата му минава през напълно различни образи - от млади идеалисти до мрачни и противоречиви персонажи. Сред по-неочакваните му избори е ролята на наркодилър в "Лента" - мрачен, клаустрофобичен трилър, за който Хоук разказва в поредицата Close Up Film на BBC и обяснява защо този филм заема специално място в кариерата му.

От срамежливия ученик в "Обществото на мъртвите поети" до циничния музикант в "Хапки от реалността", превърнал се в символ на поколението X, Итън Хоук винаги е намирал начин да изненада публиката. През годините той влиза в образа на разколебан свещеник, пристрастен към алкохола, в "Първа реформирана", а в "Синя луна" се превъплъщава в талантливия, но измъчен текстописец Лоренц Харт. Последната роля му носи първата номинация за "Оскар" за най-добър актьор на 54-годишна възраст.

Тези са сред многото роли, които Итън Хоук играе през 40-годишната си актьорска кариера, а съвсем скоро във Великобритания излезе и най-новият му филм The Weight - приключенска драма, чието действие се развива по време на Голямата депресия. Хоук играе ролята на затворника Мърфи, който сключва сделка да пренесе злато през дивата природа на Орегон в замяна на освобождаването си от трудов лагер.

Но когато го питат коя филмова роля е била най-значима за него, той избира изненадващ филм от обширното си резюме.

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"Ако трябва да избера филмова роля, която е променила живота ми, това би бил "Лента", казва Хоук пред BBC, имайки предвид нискобюджетната, клаустрофобична драма от 2001 г., която заснема с редовния си сътрудник, режисьора Ричард Линклейтър.

"Бих казал, че този филм беше моят дебют в актьорството за възрастни. Бях на прага на 30-годишния си юбилей, така че ставах възрастен. А това беше времето, когато цифровото видео беше съвсем нова технология. Линклейтър и аз бяхме наистина развълнувани от това как тази нова форма ще промени киното. Отидохме и заснехме този наистина прост филм, чието действие се развива в една стая в мотел."

Итън Хоук и Ума Търман присъстват на обяда на номинираните за 74-тата годишна церемония по връчване на наградите на Академията на 11 март 2002 г. Снимка: Getty Images

Заснет за шест дни с ръчни цифрови видеокамери, 86-минутният филм е с участието на Хоук, тогавашната му съпруга Ума Търман и колегата му от "Обществото на мъртвите поети" Робърт Шон Ленард. Хоук играе Винс, наркодилър, който тайно записва своя стар приятел, режисьора Джон (Ленард), докато той признава, че е изнасилил Ейми (Търман) - бивша съученичка, която някога е имала връзка и с двамата мъже. Когато Ейми пристига в мотела, където Винс и Джон са се срещнали, противоречивите им версии за миналото започват да се разкриват.

Визуално филмът създава усещане за напрежение, тъй като камерите се движат из стаята и карат зрителя да се почувства затворен в пространството заедно с героите.

"Трябваше да работим по съвсем различен начин, отколкото някога преди, заради начина, по който работеха тези камери", казва Хоук. "Нямаше място за мързел. Никой всъщност не иска да гледа филм, който се развива в една стая. Знаехме, че трябва да бъдем изключително фокусирани, прецизни и забавни."

Той добавя, че съществуващата близост между него, Търман и Ленард е дала тласък на процеса.

"Ние тримата бяхме приятели и това ни позволи много бързо да стигнем до същината по време на репетициите", казва той. "Всеки филм има своя скрит пласт, а Линклейтър смяташе, че има интересен подтекст в това, че аз и Робърт Шон Ленард вече бяхме играли двама прочути съученици в "Обществото на мъртвите поети". "Лента" разказва за случващото се 10 години след завършването на гимназията."

По онова време един критик пише за "Лента", че филмът успява да освободи "вътрешния актьор" на Хоук. Самият той смята, че работата по филма му е помогнала и за следващото голямо предизвикателство в кариерата му - ролята на идеалистичния млад полицай Джейк Хойт в "Тренировъчен ден" от 2001 г., където си партнира с Дензъл Уошингтън. Изпълнението му му носи първата от двете му номинации за "Оскар" за най-добър поддържащ актьор.

"Снимах "Лента" точно преди "Тренировъчен ден" и си спомням колко благодарен бях, че имах възможността да натрупам този опит. Дензъл беше най-забележителният артист, с когото някога съм работил. Въображението му е невероятно, а харизмата му - изключително силна. "Тренировъчен ден" ме накара да приложа на практика всичко, което бях научил дотогава", казва Хоук.

Хоук и Линклейтър работят заедно над 30 години, като през това време създават девет филма. Първият е романтичната драма "Преди изгрев" от 1995 г., която поставя началото на трилогията с "Преди залез" (2004) и "Преди полунощ" (2013). И трите филма се превръщат във важна част от съвместната им работа, а Хоук, Линклейтър и Жули Делпи получават номинация за "Оскар" за най-добър сценарий за "Преди полунощ". Последният им общ проект е "Синя луна" от 2025 г.

Хоук обяснява, че през 2000 г., когато заснемат "Лента", вече са направили три филма заедно и не ми се е налагало да печелят доверието на никого.

"Можехме просто веднага да се гмурнем в дълбокото и да експериментираме с формата."

"Още когато се запознах с Линклейтър, разбрах, че той е човек, който не прилича на никого другиго", добавя Хоук. "Сега е на 66 години, но продължава да подхожда към работата си със същото любопитство и въображение. Никога не знаеш какво ще измисли следващия път."

Режисьорът Ричард Линклейтър, актрисата Жули Делпи и актьорът Итън Хоук на премиерата на филма "Преди залез слънце" на филмовия фестивал в Лос Анджелис на 23 юни 2004 г. Снимка: Getty Images

Поглеждайки назад към кариерата си, Хоук казва, че я разделя на отделни периоди, защото играе от 14-годишен.

"Различните роли отваряха нови страни от мен и бележеха различни етапи във връзката ми с актьорството. Очевидно "Обществото на мъртвите поети" ми даде кариера, но след това "Хапки от реалността" промени посоката ѝ. А след това дойде "Тренировъчен ден" и отвори нова страница. До този момент обаче вече бях натрупал огромна увереност благодарение на "Лента". Този филм ме превърна в по-зрял актьор."

Въпреки близо четири десетилетия в киното Хоук казва, че все още има роли, които никога не е играл. С The Weight той успява да се впусне в една от тях.

"Никога преди не са ми предлагали да играя толкова добродушен и почтен човек като Мърфи. Не разбирам защо. Имах чувството, че такива персонажи вече почти не се срещат във филмите. Исках да опитам нещо различно и да вложа малко от себе си в този образ."

Във филма на режисьора Патрик Маккинли, който е продуцент и монтажист на сериала "Божията птица" , в който Хоук също участва, Ръсел Кроу играе корумпиран надзирател в трудов лагер. Той предлага на Мърфи сделка: да пренесе злато в замяна на свободата си и възможността да се събере отново с малката си дъщеря.

Актьорът споделя, че копнее за преживяването, което проектът предлага.

"Никога не би направил такъв филм, освен ако не искаш приключения сред природата", казва той. "Заснехме го миналото лято в Баварската гора и нямахме много пари, но имахме мисия. Тя беше да направим старомоден екшън филм - от онези, за които мечтаех да снимам, когато бях дете."

Четвърт век след излизането на "Лента" Хоук вече е в позиция сам да помага за реализирането на подобни, разширяващи границите и експериментални филми. Всъщност, той казва, че винаги си задава въпроса: "Кои филми трябва да помогна да бъдат направени? Трябва да продължаваш да търсиш неща, за които смяташ, че си заслужават времето на някого, в съчетание с това, което ще те тласне напред."

"Но", добавя той, "едно от най-интересните неща в остаряването е, че наистина изглежда, че един човешки живот не е достатъчен. Колкото повече научаваш, толкова повече осъзнаваш колко много не знаеш."

Итън Хоук позира по време на церемонията по откриването на 52-ия Американски филмов фестивал в Довил на 4 септември 2026 г. Снимка: Getty Images

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