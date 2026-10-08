"Не мога да прекарам Световната седмица за осведоменост за ФТД, без да говоря за Брус", написа Ема в в Instagram, публикувайки снимка на актьора

5003 Снимка: Getty Images

Ема Хеминг Уилис превръща трудния период, през който преминава семейството ѝ, в кауза, за която продължава да говори публично.

По време на Световната седмица за осведоменост относно фронтотемпоралната деменция 50-годишната манекенка и предприемачка отправи емоционално послание към съпруга си, 71-годишния Брус Уилис, и разказа как диагнозата му е променила живота ѝ и работата ѝ в подкрепа на хората, засегнати от заболяването.

"Не мога да прекарам Световната седмица за осведоменост за ФТД, без да говоря за Брус", написа Ема в в Instagram, публикувайки снимка на актьора.

"Той е движещата сила зад моята дейност за защита на правата. Той ми отвори толкова много врати в тази работа и аз ще продължа да минавам през тях."

"Няма да позволя диагнозата му да бъде напразна", продължи тя. "Знам колко горд би бил, ако знаеше, че помага на семействата, живеещи с ФТД, други форми на деменция и техните партньори по грижи, да бъдат забелязани и чути."

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Ема, която през последните години открито говори за живота на семейството си и грижите за Брус, обърна внимание и на наследството, което актьорът оставя след себе си.

"В тази следваща глава от живота си Брус продължава да надгражда своето наследство", написа тя. "Той е и винаги ще бъде една легенда. И аз съм толкова горда, че съм негова съпруга."

Семейството на Брус Уилис съобщи през 2023 г., че актьорът е диагностициран с фронтотемпорална деменция (ФТД). Преди това близките му бяха разкрили, че той страда от афазия, която засяга способността за говор и разбиране на езика.

ФТД обхваща група заболявания, които засягат предните и слепоочните дялове на мозъка и могат да доведат до промени в поведението, личността, речта и двигателните способности.

След диагнозата на съпруга си Ема превърна информираността за деменцията и подкрепата за семействата, които се сблъскват с нея, в основна част от своята обществена дейност.

През март тя обяви създаването на Фонда "Ема и Брус Уилис" за подкрепа на изследванията в областта на деменцията и хората, които се грижат за близки с това заболяване.

"Чрез този фонд се надявам да помогна за задълбочаване на разбирането за ФТД и да гарантирам, че семействата, които се сблъскват с нея, се чувстват забелязани, подкрепени и по-малко самотни", добави тя.

"Брус винаги е бил пример за щедрост и състрадание и знам, че би бил горд да види, че тези усилия помагат на семействата, изправени пред тази болест."

По време на гостуването си в предаването TODAY на 27 май Ема разказа накратко и как семейството се справя със състоянието на актьора.

"Знаете ли, справяме се добре", каза тя. "Съпругът ми получава подкрепа и любов, а ние правим всичко възможно при тези обстоятелства."

Ема сподели и как грижата за Брус е променила отношението ѝ към собственото ѝ здраве. Тя подчерта колко важно е хората, които се грижат за свои близки, да не пренебрегват себе си, включително когато става дума за здравето на мозъка.

"Това, което научих, е, че е изключително важно да се грижим за себе си, защото ако не се грижим за себе си, как ще можем да се грижим за хората, които обичаме в живота си? Затова е наистина важно да дадем приоритет на здравето си, да дадем приоритет на здравето на мозъка си", каза тя. "Всъщност има конкретни неща, които можем да направим днес, за да подкрепим мозъка си утре."

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