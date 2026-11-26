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Макар че е една от най-големите поп звезди в света, Кейти Пери се движи и в средите на световния политически елит. 42-годишната изпълнителка на хита "Roar" видимо сияе, докато си прави селфи с приятеля си, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, и френския президент Еманюел Макрон. Снимката беше споделена в профила ѝ в Instagram.

На кадъра певицата, чийто бивш съпруг Ръсел Бранд наскоро бе признат за виновен в изнасилване и осъден на десет години и половина затвор, е прегърнала нежно Трюдо, докато Макрон стои точно зад тях, също усмихнат. "Публикация в Instagram от Кейти Пери с Еманюел Макрон не беше в моя бинго списък..." - коментира потребител.

"Какво прави Макрон тук отново?", пита друг фен. "Ха-ха, селфи с Макрон! Кейти, какво ни причиняваш?" "Все едно има вакуум за тестостерон", шегува се трети. "Макрон има цял ден за селфита. Във Франция сигурно всичко върви чудесно..."

Преди дни Пери и Трюдо пристигнаха във Венеция, вървейки хванати за ръце. Двамата в момента са на пътешествие из Европа, като досега са посетили Барселона, Милано, Париж и Венеция. Слизайки от "Ориент Експрес" след пътуване от френската столица, Пери изглеждаше стилно в черна рокля с дълбоко деколте, украсена със златни копчета.

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Двойката, за чиято връзка за първи път се заговори през юли 2025 г., потвърди отношенията си по-късно същата година, а през юни 2026 г. направи своя дебют на червения килим на фестивала "Трайбека". Появата им съвпада с твърдения, че Пери планира да "разкрие тайни за брака си с осъдения за изнасилване Ръсел Бранд". По-рано този месец актьорът, който сложи край на брака си с Кейти чрез текстово съобщение, беше осъден на десет години и половина затвор за изнасилване и сексуално посегателство.

Кейти Пери беше омъжена за Ръсел Бранд. Двойката присъстват на европейската премиера на Arthur на 19 април 2011 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

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