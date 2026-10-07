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Емрах Стораро и Айлян се врекоха във вечна вярност на пищно тържество. Певецът и неговата любима събраха близки, роднини и приятели за голямото празненство, което бе предшествано от сериозна подготовка, впечатляваща украса и обещанието за зрелищен автомобилен конвой. Още преди сватбата Емрах даде заявка, че подготвя "най-бруталния конвой в Европа".

Звездни сватби

Сватбеният ден събра на едно място и голяма част от звездите на попфолка. В социалните мрежи започнаха да се появяват кадри от тържеството от залата, празничната атмосфера и емоциите около младоженците. Сред известните лица, които станаха част от празника, бе и Софи Маринова, която се оказа сред водещите на вечерта. 

Историята на Емрах и Айлян стигна до своя голям сватбен финал след поредица от шумни празненства, започнали още с годежа им през 2025 г. Двамата се сгодиха през август миналата година в село Подайва, откъдето е Айлян. На празненството присъстваха едни от най-близките хора на Емрах - неговият баща Тони Стораро и по-големият му брат Фики, за когото се твърди, че заедно със съпругата си Гюлджан са били кумове на двойката.

Както подобава и тогава вниманието бе привлечено не само от младоженците, но и от впечатляващия автопарк. Сред луксозните возила, които се появиха около празника, бяха "Ферари", "Ламборгини", "Мерцедес" и БМВ.

Айлян също бе в центъра на вниманието. Тогава бъдещата булка се появи с няколко пищни тоалета, допълнени от корони и бижута. Сред традиционните елементи на тържеството бяха и характерните гердани от пари, с които младоженците бяха обсипани.

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След годежа Емрах и Айлян продължиха сватбената поредица с отделно празненство с къна. Вечерта премина с много музика, танци и празнично настроение, а сред специалните изпълнители отново бе Софи Маринова.

Певецът и неговата любима събраха близки, роднини и приятели за голямото празненство
Певецът и неговата любима събраха близки, роднини и приятели за голямото празненство Източник: Официален Инстаграм профил

Източник: Официален Инстаграм профил

Източник: Официален Инстаграм профил

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A post shared by ELISSA BOUTIQUE GERMANYBULGARIA (@elissa_botique)

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