Емрах Стораро вдигна сватба за чудо и приказ (снимки/видео)
Певецът и неговата любима събраха близки и приятели за голямото празненство, което бе предшествано от сериозна подготовка и обещанието за зрелищен автомобилен конвой
Емрах Стораро и Айлян се врекоха във вечна вярност на пищно тържество. Певецът и неговата любима събраха близки, роднини и приятели за голямото празненство, което бе предшествано от сериозна подготовка, впечатляваща украса и обещанието за зрелищен автомобилен конвой. Още преди сватбата Емрах даде заявка, че подготвя "най-бруталния конвой в Европа".
Звездни сватби
Сватбеният ден събра на едно място и голяма част от звездите на попфолка. В социалните мрежи започнаха да се появяват кадри от тържеството от залата, празничната атмосфера и емоциите около младоженците. Сред известните лица, които станаха част от празника, бе и Софи Маринова, която се оказа сред водещите на вечерта.
Историята на Емрах и Айлян стигна до своя голям сватбен финал след поредица от шумни празненства, започнали още с годежа им през 2025 г. Двамата се сгодиха през август миналата година в село Подайва, откъдето е Айлян. На празненството присъстваха едни от най-близките хора на Емрах - неговият баща Тони Стораро и по-големият му брат Фики, за когото се твърди, че заедно със съпругата си Гюлджан са били кумове на двойката.
Както подобава и тогава вниманието бе привлечено не само от младоженците, но и от впечатляващия автопарк. Сред луксозните возила, които се появиха около празника, бяха "Ферари", "Ламборгини", "Мерцедес" и БМВ.
Айлян също бе в центъра на вниманието. Тогава бъдещата булка се появи с няколко пищни тоалета, допълнени от корони и бижута. Сред традиционните елементи на тържеството бяха и характерните гердани от пари, с които младоженците бяха обсипани.
След годежа Емрах и Айлян продължиха сватбената поредица с отделно празненство с къна. Вечерта премина с много музика, танци и празнично настроение, а сред специалните изпълнители отново бе Софи Маринова.