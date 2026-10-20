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Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън и крал Чарлз Трети са изградили изненадващо топли отношения зад стените на двореца. Бъдещата кралица се обръща към свекъра си с "дядо", а той я нарича с нежното "любимата ми снаха", разкриват твърдения, цитирани от RadarOnline.

Синя кръв

Според източници, близки до кралското семейство, 44-годишната Кейт и 77-годишният монарх поддържат близка семейна връзка, която контрастира с официалността, съпътстваща публичните им роли. В биографията си за Катрин кралският автор Робърт Джобсън разказва за привързаността между двамата, като описва как Чарлз посреща снаха си с целувка и обича да разменя шеги с нея по време на семейни събирания. По думите на автора топлото отношение на монарха отразява високото му мнение за Кейт и признанието му за важната роля, която тя играе в кралското семейство.

"Мисля, че той разбира, че Кейт влияе положително на цялото семейство. Обича я и истински цени всичко, което прави", споделя дворцов служител, цитиран в книгата.

Освен близките отношения със свекъра си, принцесата на Уелс има важна роля и в отношенията между него и съпруга й принц Уилям. Според Джобсън Кейт е допринесла за подобряването на връзката между баща и син, която в миналото е преминавала през трудни периоди. Вместо да се въвлича в семейните разногласия, тя се стреми да разбира различните гледни точки и да насърчава помирението. Авторът я определя като човек с естествен усет към посредничеството, който е помогнал на Уилям и баща му да изградят по-добри отношения.

Друг източник, цитиран в биографията, описва Кейт като личност, която винаги се опитва да види и двете страни на даден спор. Нейната емоционална зрялост и стремежът й да разрешава конфликтите с търпение и разбиране я превръщат в стабилизиращо присъствие в семейството.

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Отношенията между Кейт и Чарлз придобиват още по-лично измерение през 2024 г., когато и двамата обявяват, че се борят с онкологични заболявания. Заради лечението си те временно ограничават част от публичните си ангажименти.

Защо Кейт е толкова важна за бъдещето на монархията?

През годините след сватбата си с принц Уилям през април 2011 г. Кейт постепенно заема все по-значимо място в кралското семейство. Наред с представителните си задължения тя участва активно в благотворителни инициативи и изпълнява важни церемониални функции.

Близостта й с различните поколения в семейството се разглежда като едно от качествата, които ще имат значение за бъдещата й роля на кралица.

Прозвището "дядо" е свързано и с отношенията на Чарлз с трите деца на Кейт и Уилям. Монархът неведнъж е показвал привързаността си към внуците си по време на публични събития, макар голяма част от семейния им живот да остава далеч от камерите.

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