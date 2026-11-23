Над 12 000 души са били изведени от залата Co-op Live, където се е състоял концертът, се казва в изявление на полицията на Манчестър

1358 Снимка: Getty Images

Хиляди хора бяха евакуирани от концерта на американския рапър Дон Толивър в Манчестър в неделя вечерта след сигнал, че е било разпръснато "неизвестно вещество". Това съобщи БТА, позовавайки се на информация на Ройтерс и британската полиция.

От службата за спешна помощ в Северозападна Англия уточниха, че вероятно веществото е "сълзотворен газ" и по първоначална информация е било изпуснато към края на концерта.

Над 12 000 души са били изведени от залата Co-op Live, където се е състоял концертът, се казва в изявление на полицията на Манчестър. Един човек е откаран в болница след инцидента, а на няколко души е оказана медицинска помощ на място, съобщиха от полицията.

Веществото до момента не е идентифицирано, като полицията съобщи, че ще работи по установяването му.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Над 50 души са прегледани на място от екипите на спешната помощ в Северозападна Англия, като някои от тях са се оплакали от дразнене в очите и дихателни проблеми, допълва Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.