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След като стана разпознаваем със сингли като "Компас" и "Дяволски добра" и радиофоничната комбинация от фънк, соул и рок, Антон Котас прави неочакван завой в репертоара си с "Кажи ми Да". Поп парчето с латино душа е резултат от наситено с пътешествия лято, в което младият изпълнител обикаля Европа, подновява участията си във филмови кастинги и сбъдва мечтата си да чуе любимия си Теди Суимс на живо. Зарибяващата мелодия за танци е по негова музика и текст, а аранжиментът е на Ангел Дюлгеров.

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"Апетитът ми за това парти звучене се отвори покрай пътуванията и новите хора, с които се запознах - италианци, бразилци, поляци, испанци... Новите ми приятели се забавляваха с моята музика, без дори да разбират текста", споделя Антон. "Във всеки клуб рано или късно избухваше сет с този заразен денс-поп, който моментално вдигаше настроението, а моите хора попитаха: "Защо не направиш и такова парче?". Наблюдавайки колко бързо въздейства този ритъм на хората и как ги сближава, реших че е време да опитам нещо ново."

"Кажи ми Да" съвсем скоро ще се сдобие и с видео, чиято премиера ще съвпадне с преиздаването на дебютния мини албум на Антон Котас на английски език. Историите за неустоимо привличане ("Компас"/Spider Web), вярата в новото начало ("Ще стигна ли до Рая"/ City in the Sky) и търсенето на спасителна мрежа за човечеството в свят на разруха ("Кафене Виена"/Black Coffee) ще станат достъпни и за глобалната публика с вдъхновяващите текстове на Росен Кукошаров. "Дяволски добра", която донесе на Антон награда за дебют на БНР Топ 20, ще завихря феновете във фънки рок флирт на дансинга с името Double Trouble.

Източник: Личен архив

"Този албум беше тест за характер и празник в едно, защото ми даде посока в музиката и вярата, че когато си истински, ти неизбежно намираш своите хора - публика, ментори, общност. Да споделим тези истини и на английски, за да докоснат още повече хора, ще бъде най-естествената следваща стъпка", казва Антон Котас.

Източник: Личен архив

Последната година е наситена със събития за 17-годишния артист, чийто път в музиката започна в "Гласът на България". В актива си на изпълнител той вече има покана да открие концерта на Любо Киров в Античен театър в Пловдив и привилегията да се включи в концерта на фондацията на Лили Иванова, който се превърна в едно най-бляскавите събития в родния шоубизнес тази пролет и събра всички големи имена в българската музика на една сцена. През май песента "Кафене Виена" спечели наградата за най-голям слушателски вот на БНР Топ 20, а между записите на английските версии на репертоара си Антон Котас намери време да се завърне и към другата си голяма любов - киното.

Източник: Личен архив

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