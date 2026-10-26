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Ейми Шумър показа снимки от семейната си почивка на островите Търкс и Кайкос, на които позира в бански костюм, почти година след като разкри, че е отслабнала с около 23 кг. Комедиантката сподели и друга лична новина - получила е сертификат за гмуркане.

Анатомия на здравето

Преди броени дни 45-годишната Шумър публикува снимки и видеоклипове от ваканцията си, включително кадри с кремав бански с флорални мотиви и подводни приключения.

В описанието тя нарече пътуването незабравимо и определи майчинството и получаването на сертификат за гмуркане като "двете най-добри решения в живота ми".

През декември 2025 г. актрисата разкри, че е отслабнала с около 23 кг заради здравословни проблеми, а не просто за да промени външния си вид. Тя обясни, че е била диагностицирана със синдром на Кушинг и потвърди, че използва лекарството Mounjaro.

Преди време тя сподели, че от година поддържа тегло от около 68 кг и се чувства отлично.

Комедиантката е говорила открито и за предишния си опит с Wegovy, който използва около три години по-рано. Тогава страда от силно гадене и повръщане, докато по-късно определя преживяването си с Mounjaro като много по-добро.

Шумър разказва, че е започнала и хормонална терапия с естроген и прогестерон, след като разбрала, че навлиза в перименопауза. По думите ѝ лечението е подобрило енергията ѝ, състоянието на кожата и косата ѝ и е облекчило някои от симптомите.

Здравето ѝ е било сериозно засегнато и от ендометриозата. През септември 2021 г. тя претърпява операция, при която са отстранени матката и апендиксът ѝ заради заболяването. По-късно признава, че се е подложила и на липосукция, като обяснява, че иска да бъде откровена за причините за промяната във външния си вид.

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В последните си публикации Шумър продължава да подчертава, че най-важното за нея е да се чувства добре, а не просто да изглежда по-различно. През декември 2025 г. тя сподели, че състоянието ѝ се подобрява, гърбът ѝ се възстановява и най-накрая вече не изпитва болка.

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