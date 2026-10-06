Историята започва през 2002 г. по време на концерта по случай Златния юбилей на кралица Елизабет Втора пред Бъкингамския дворец

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Фил Колинс и Пол Маккартни най-сетне заровиха томахавките след 24 години. Бившият вокалист на Genesis разказа за конфликта между двамата и за помирението им в интервю.

Историята започва през 2002 г. по време на концерта по случай Златния юбилей на кралица Елизабет Втора пред Бъкингамския дворец. По време на репетициите Колинс показал на Маккартни първото издание на книгата на Хънтър Дейвис за The Beatles и го помолил за автограф. По думите на Колинс именно тогава Маккартни се обърнал към тогавашната си съпруга Хедър Милс с думите: "Той е голям фен на The Beatles, нашият малък Фил, нали?"

"Помислих си, че е пълен идиот", разказва Колинс. "Не можех да се сдържа. Това беше първата ми мисъл."

Но, както гласи старата поговорка, времето лекува всички рани.

75-годишният Колинс разказва, че наскоро 84-годишният Маккартни му се обадил, след като разбрал, че певецът се свързва с други музиканти с въпрос дали биха дарили свои ценни вещи за благотворителен търг. По време на разговора Маккартни повдигнал и темата за дългогодишното им отчуждение.

"Какво всъщност става?", попитал той. "Казах му, че ми се иска никога да не го бях наричал идиот. А той ми отвърна, че всичко е наред и се сдобрихме. Очевидно това го е тормозило и него, защото той обича да бъде харесван."

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Колинс разказва за конфликта и през 2016 г. като твърди, че Маккартни се е държал с него "снизходително". В интервю тогава Колинс си спомня, че след случая Маккартни му изпратил имейл, в който изразил разочарованието си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.