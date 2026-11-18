75-годишният фронтмен на Genesis направи емоционално обръщение към публиката по време на церемонията по приемането му в Залата на славата на рокендрола

4689 Снимка: Getty Images

Легендарният музикант Фил Колинс увери почитателите си, че здравословното му състояние се подобрява, четири години след като се оттегли от сцената заради сериозни здравословни проблеми. 75-годишният фронтмен на Genesis направи емоционално завръщане пред публика по време на церемонията по приемането му в Залата на славата на рокендрола в Лос Анджелис миналата седмица. По време на събитието музикантът даде актуална информация за състоянието си и дори загатна за възможно завръщане към музиката.

Колинс, който разполага с денонощна медицинска сестра в дома си, премина през тежка битка с алкохолната зависимост преди две години. Освен това той има сериозни проблеми с придвижването след множество операции на гръбначния стълб и коленете. В момента използва патерици, за да ходи.

На церемонията изпълнителят се качи бавно на сцената, подпирайки се на два бастуна. Огромните овации на публиката го разчувстваха до сълзи. В благодарствената си реч музикантът заяви, че вече се чувства добре.

"Сега съм здрав човек. Всъщност не е толкова зле, колкото изглежда. Чувствам се много по-добре", пошегува се той. Колинс дори намекна, че не е изключено отново да се върне към музикалните си проекти. "Още не сте чули последното от мен. Мога да ви обещая това", заяви той.

Изпълнителят отдаде специално признание и на своята асистентка, която според него е изиграла решаваща роля за спасяването на живота му. Тя му помогнала да осъзнае колко вредни са навиците му и какви промени трябва да направи. "Не се шегувам, когато казвам, че без нея нямаше да съм тук. Щях да съм в ковчег", сподели музикантът.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Фил Колинс на церемонията, състояла се на 14 ноември в театър "Пийкок" в Лос Анджелис Снимка: Getty Images

По-късно, пред журналисти, Колинс разказа повече за състоянието си и призна, че му се иска отново да прекарва време в звукозаписното си студио в дома си в Швейцария. Той подчерта, че не е човек, който умее да бездейства. "През последните няколко години заобикалях студиото, но сега сякаш отново ме привлича. Иска ми се да се върна там просто за удоволствие, да пиша музика, която се надявам да бъде достатъчно добра, за да могат хората да я чуят и да й се насладят", сподели той.

Що се отнася до концертите на живо, Колинс призна, че вероятно е сложил край на кариерата си като барабанист. "Мисля, че дните ми зад барабаните вероятно са приключили. Имах сериозен проблем с лявото коляно, претърпях пет операции. Колянната става беше подменяна пет пъти и това означаваше, че прекарах доста дълго време в болница", разказа той.

Преди две години Фил Колинс преживява изключително тежък период, в който почти умира вследствие на злоупотребата с алкохол. Състоянието му се влошило дотолкова, че бъбреците и черният му дроб започнали да отказват, а близките му били повикани край болничното му легло. "Всичко започна да се обърква. В един момент не мислех, че ще оцелея, камо ли някога отново да тръгна на турне", признава музикантът.

Въпреки тежкото преживяване Колинс не изключва възможността отново да излезе на сцена. Той разказа, че наскоро е разговарял с децата си за тази перспектива и всички се развълнували от идеята. Според него завръщането към концертните изяви "не е напълно изключено".

В интервю през август изпълнителят разкри още подробности за критичния момент през април 2024 г., когато животът му бил в сериозна опасност. Той бил в безсъзнание в швейцарска болница, а дългогодишният му мениджър се свързал с петте му деца, за да ги повика при него и да обсъдят тежки решения.

В интервю за The Sunday Times Magazine Колинс разказа, че лекарите и близките му дори обсъждали дали да продължат поддържането на живота му. Музикантът призна, че самият той не помни посещенията, тъй като по това време не е бил в съзнание. "Те се страхуваха, че никога повече няма да ме видят. Всичко можеше да завърши ужасно."

Колинс разказа откровено и за навиците си, свързани с алкохола. По думите му е започвал деня си с чаша вино. "Пиех вино още когато се събудех. Това беше закуската, която исках. Но не пиех до късно през нощта. Затова, честно казано, дори не осъзнавах, че имам проблем."

Впоследствие той успява да се възстанови, макар че продължава да се бори с редица здравословни проблеми, сред които диабет тип 2 и увреждане на нервите на ръцете.

Иначе по време на церемонията по приемането му в Залата на славата на рокендрола Фил Колинс получи впечатляваща музикална почит от Синтия Ериво и Травис Баркър. Барабанистът на Blink-182 имаше честта да представи Колинс и да отдаде признание на изключителната му кариера.

Фил Колинс и Травис Баркър на сцената по време на церемонията по въвеждането в Залата на славата на рокендрола за 2026 г. Снимка: Getty Images

Фил Колинс вече беше част от Залата на славата на рокендрола като член на групата Genesis, но този път получи признанието за самостоятелната си музикална кариера.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.