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Нов документален филм ще покаже трудните последни дни на Ози Озбърн, емоционалната му финална изява и решимостта му да се сбогува с почитателите си, съобщава RadarOnline.com. Легендарният рок музикант почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст, само 17 дни след прощалния си концерт на стадион Villa Park в родния му Бирмингам, Англия. Животът и последното му сценично появяване ще бъдат почетени във филма Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning.

Лентата ще тръгне по кината по света на 28 октомври. Тя ще съчетава кадри от историческия концерт на 5 юли, материали зад кулисите и спомени на музиканти, вдъхновени от Озбърн и Black Sabbath.

Източник, близък до продукцията, заявява: "Никога не е имало намерение да се прикрива фактът, че в края Ози изпитваше сериозни физически затруднения. Всеки виждаше колко огромно усилие му струваше просто да излезе на сцената, а филмът не избягва реалността на преживяното от него и историята зад болезнените му последни дни. Най-вълнуващото ще бъде, че зрителите ще видят колко решен беше да преживее още един миг с феновете. Ози знаеше, че тялото му го предава, но емоционално отчаяно искаше това сбогуване. То се превърна в нещо повече от поредния концерт, беше последното му благодаря."

Преди прощалното шоу Озбърн години наред живееше с болестта на Паркинсон и други сериозни здравословни проблеми. Сред тях бяха и усложнения след падане през 2019 г., което влошило травмите, получени при по-ранен инцидент с мотоциклет. Заради ограничената си подвижност музикантът изпълни концерта на Villa Park седнал на черен трон. Въпреки трудностите си той се появи пред повече от 40 000 фенове.

Друг източник коментира: "Физическата болка на Ози беше очевидна за хората около него. Подготовката за репетициите и извеждането му на сцената изискваха огромно планиране. Но щом застана пред публиката, нещо се промени. Години наред той се питаше дали някога отново ще може да се изявява пълноценно, а изведнъж отново беше в Бирмингам, заобиколен от хора, които го следват от десетилетия."

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Съпругата му Шарън Озбърн, на 73 години, разказва, че идеята за концерта се родила от разговор за това какво все още би донесло щастие на съпруга ѝ.

Тя казва: "Back To The Beginning се появи, след като попитах Ози какво наистина би го направило щастлив. Той отговори, че единственото нещо, което би го направило щастлив, е отново да се качи на сцената и да се сбогува с феновете си."

Прощалното събитие събра Озбърн с останалите оригинални членове на Black Sabbath, Тони Айоми, на 78 години, Гийзър Бътлър, на 77 години, и Бил Уорд, на 78 години, за пръв път от две десетилетия. Айоми описва атмосферата около това събиране с много емоция: "За мен беше като чиста любов. Просто вълна от любов."

Бътлър също бил дълбоко развълнуван от завръщането си в града, където Black Sabbath са създадени през 1968 г. Той споделя: "Чувствах се напълно у дома, на мястото, където принадлежа. Почти сякаш сънувах."

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.