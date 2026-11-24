Общо 64 номинирани в 16 категории от 22 държави се бориха за призовете

1279 Снимка: БТА/AP Photo/Charles Sykes

Френският сериал Carême спечели международната награда "Еми" за най-добър драматичен сериал, съобщи "Холивуд рипортър", цитиран от БТА. Призовете бяха връчени снощи в Ню Йорк. Великобритания взе най-много отличия - девет.

Общо 64 номинирани в 16 категории от 22 държави се бориха за призовете. Наградите се връчват от Международната телевизионна академия на най-добрите телевизионни продукции, създадени и излъчени първоначално извън Съединените щати, за разлика от американските награди "Еми", които се дават от Телевизионната академия на САЩ. Звездата от сериала Shrinking Майкъл Юри беше водещ на тазгодишната церемония в хотел "Ню Йорк Хилтън" в Манхатън.

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Аржентинският сериал División Palermo беше отличен за комедиен сериал, а Prisoner 951 от Великобритания взе наградата в категорията за телевизионен филм или минисериал.

Призът за най-добър актьор отиде при британеца Боби Скофийлд за драмата Unforgivable. Наградата за най-добра актриса спечели белгийската актриса Мона Мина Леон за Holy Sh!t.

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The Scarecrows' Wedding - продукция на Великобритания - беше отличена за детска анимация, а Dexter Procter: The 10-Year-Old Doctor - също британски филм - взе наградата за детска игрална продукция. Наградата за теленовела отиде в Турция за Leyla.

Prisoner 951 от Великобритания взе наградата в категорията за телевизионен филм или минисериал Снимка: БТА/AP Photo/Charles Sykes

На церемонията бяха връчени и две специални отличия. Бившият главен директор по съдържанието на "Нетфликс" Бела Баджария получи Наградата на основателите (Founders Award), а бившият президент за международните пазари на "Уорнър брос дискавъри" Герхард Цайлер бе удостоен с Наградата на директорския борд на Международната телевизионна академия (Directorate Award).

Бившият президент за международните пазари на "Уорнър брос дискавъри" Герхард Цайлер бе удостоен с Наградата на директорския борд на Международната телевизионна академия Снимка: БТА/AP Photo/Charles Sykes

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