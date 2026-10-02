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Конрад "Кронос" Лант, вокалистът на хеви метъл групата Venom, почина на 63-годишна възраст. Новината бе съобщена от групата в социалните мрежи.

In memoriam

"С дълбока скръб и разбити сърца съобщаваме, че Конрад "Кронос" Лант е починал", се казва в изявлението.

В него се отдава почит на музиканта, който повече от четири десетилетия е сред основните фигури във Venom.

"От първите мрачни звуци на Welcome to Hell, през Black Metal, At War With Satan, Possessed и след това, той създаде нещо, което променя хеви метъла завинаги", посочват от групата.

"Venom никога не следваха правилата. Те проправиха собствен път. А Конрад беше в центъра на всичко - безкомпромисен, безстрашен и разпознаваем", се казва още в съобщението на групата

Синът на Лант, Нейтън, също сподели за покойния си баща:

"Искам да благодаря на всички за подкрепата, която оказвахте на баща ми през годините. Знам, че той истински ценеше всеки един от вас. Той отдаде душата си, а музиката му ще продължи да живее. Легендата за Кронос никога няма да умре"

Кронос, роден в Лондон, но израснал в Нюкасъл, основава групата Venom в Североизточна Англия през 1979 г. и я ръководи през златната ѝ ера, преди да напусне през 1988 г. поради музикални различия. В крайна сметка той се завръща в групата през 1995 г. и ръководи влиятелната блек метъл формация през последните 31 години, през които тя постига триумфален успех.

В последния състав на групата редом до него свирят китаристът Стюарт "LaRage" Диксън и барабанистът Дани "Dante" Нийдъм. През кариерата си Кронос записва 12 албума с Venom, най-новият от които е Into Oblivion, издаден по-рано тази година.

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