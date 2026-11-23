Само преди дни актрисата беше удостоена с почетен "Оскар"

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Глен Клоуз беше видимо развълнувана, когато по време на участието си в предаването "The View", си спомни за времето, в което е отглеждала дъщеря си като самотен родител. 79-годишната икона на киното се върна към момента, в който по-рано този месец най-накрая получи почетен "Оскар", след като преди това е била номинирана осем пъти в състезателни категории.

Клоуз, която се разплака, докато приемаше наградата на Академията, сподели пред водещите, че присъствието на дъщеря ѝ, 38-годишната актриса Ани Старк, сред публиката, е направило момента особено емоционален за нея.

"Беше толкова емоционално за мен. Трудно беше да осмисля всичко, докато се случваше", сподели тя за 17-ата церемония по връчването на Governors Awards, на която се присъждат почетни "Оскар"-и. "Чувствах, че трябва да запазя пълно самообладание. Беше много, много емоционално. А и дъщеря ми беше там..." - продължи Клоуз, след което замълча, а в очите ѝ се появиха сълзи. "Бях самотен родител, знаете ли? Има моменти, в които знаеш, че не можеш да бъдеш до детето си, въпреки че то иска точно това, иска теб, цялата теб".

Клоуз продължи, като похвали дъщеря си, наричайки Старк "невероятен човек" и "прекрасна майка". Упи Голдбърг се намеси, за да отправи и тя своите похвали към Клоуз: "Отгледала си прекрасна жена. Това си ти." Звездата от "Фатално привличане" обаче отбеляза, че дъщеря ѝ е "много по-борбена" от самата нея.

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Глен и Ани на 17-ата церемония по връчването на Governors Awards, на която се присъждат почетни "Оскар"-и Снимка: AP/БТА

Клоуз има дъщеря от филмовия продуцент Джон Старк; двамата се запознават на снимачната площадка на филма "Светът според Гарп", лентата, която ѝ носи първата от общо осемте ѝ номинации за "Оскар". Ани се ражда през 1988 г., но Клоуз и Старк, които така и не сключват брак, се разделят през 1991 г. Дъщерята на Клоуз участва в два от филмите на майка си - "Албърт Нобс" (2011 г.) и "Съпругата" (2017 г.); и за двете продукции Клоуз получава номинации за "Оскар".

Старк присъстваше в публиката, когато майка ѝ се разплака, докато приемаше почетния си "Оскар" на сцената по-рано този месец. Наградата ѝ бе връчена от нейния приятел и колега от филма "Опасни връзки" - Джон Малкович, който я представи пред аудиторията.

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