Тежки думи и унизителна равносметка: "Той трябва да извърви доста дълъг път, за да стане мъжът, който си представя, че е.“

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Годежът между Елеонора и Кристиян се разпадна пред очите на всички във "Фермата". След като седмици наред между двамата се усещаше напрежение, Елеонора сложи край на връзката им и не спести нито една от критиките си към мъжа, с когото смяташе да сключи брак.

Докато Кристиян призна със сълзи в очите, че от раздялата го боли, Елеонора посрещна края на връзката с широка усмивка и заяви пред всички, че благодари на участниците, защото именно те ѝ помогнали да вземе решението.

Още от началото на сезона някои от фермерите подозираха, че между двамата има нещо неискрено. Сега Елеонора потвърди съмненията им с безпощадна равносметка за човека, с когото беше решила да изгради семейство. Тя го обвини, че не е достатъчно инициативен, не се съобразява с останалите и няма лидерските качества, които самата тя притежава.

"Само мускули не стигат, само сила не стига", заяви Елеонора, преди да продължи още по-остро. По думите ѝ Кристиян е лаком, чака някой друг да действа вместо него, а общата му култура е на много ниско ниво. "Аз съм постигнала 10 пъти повече неща от него, знам 10 пъти повече неща от него", отсече нескромно тя.

Като причина да прекрати годежа си Елеонора посочи и високите изисквания към партньора, които има. "Искам човек до себе си, който знае и може повече от мен", призна тя, а след това отправи и най-тежката си присъда: "Кристиян има да извърви много дълъг път, за да стане този мъж, който той си представя, че е."

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Елеонора не видя в Крис мъжа, с когото иска да остане в бъдеще Снимка: bTV

Кулминацията дойде, когато Елеонора обяви пред останалите, че двамата ще напуснат предаването. "Ние нямаме място във "Фермата", защото аз разтрогнах този съюз, заради който сме тук", каза тя с видимо задоволство.

Сломеният Кристиян изглежда беше на съвсем друго мнение. С насълзени очи той призна, че е виждал в Елеонора своята жена и че се чувства силно наранен. "Боли! А аз мразя тази болка", каза той. Въпреки всичко, Кристиян сподели, че още преди влизането им в стопанството е усещал, че чувствата на годеницата му не са същите. Самият той изказа съмнението си, че Елеонора чисто и просто го е използвала, за да влезе в предаването и да извлече ползи от участието си.

Крис не крие, че страда за раздялата Снимка: bTV

Желанието на Елеонора да унижи до крайност бившия си годеник я накара да сподели тежки думи по отношение на всичко, съществувало някога между тях. "Дори само като ме докосне, на мен ми става зле", каза тя. Въпреки болезнените думи Кристиян не потърси скандал. "Дай да не изпадаме в повече обяснения, знаех си, че ще се случи, пожелавам ти успех", обърна се той към Елеонора.

Така бъдещият съюз, с който двамата влязоха в първия семеен сезон на "Фермата", приключи пред камерите - също както започна. Междувременно в сломения Кристиян се прокрадна и предположението, че бившата му годеница е решила да споделил отдавна взетото си решение именно сега, най-вече поради факта, че няма желание да излиза на дуел, на какъвто двамата очакваха да се явят.

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