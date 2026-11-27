Дъщерята на популярния кулинар - Холи, посрещна първото си дете със съпруга си Адам Пийти и разкри необичайното име на момиченцето

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Холи Рамзи роди първото си дете от съпруга си Адам Пийти, почти година след сватбата им, с което направи баща си, известния готвач Гордън Рамзи, дядо за първи път. 26-годишната инфлуенсърка и съпругът ѝ, 31-годишният плувец, съобщиха, че им се е родила дъщеря, която са кръстили Дафни Джун. Двойката сключи брак през декември миналата година на церемония в абатството в Бат, след конфликт със семейството на Адам, поради който родителите му не присъстваха на сватбата.

Съобщавайки за раждането в Instagram, Холи написа: "Дафни Джун Рамзи-Пийти, добре дошла на този свят - 25.11.2026 г. Ти завинаги ще бъдеш нашето прекрасно малко момиченце и сестричката на Джордж. Благодарим на всички лекари, медицински сестри и акушерки, които се погрижиха да сме в безопасност, здрави и щастливи - ще бъдем вечно признателни."

Шестгодишният син на Адам, Джордж, е от предишната му връзка с Айрианед Мънро. Двамата се разделиха през август 2022 г. Гордият дядо Гордън също сподели публикация, като качи в Instagram снимка на Холи, Адам и бебето Дафни, направена броени мигове след раждането чрез цезарово сечение. Той написа: "Добре дошла, госпожица Дафни. Поздравления за Адам и Холи! Благодаря ви за съвършения ранен коледен подарък. Най-накрая - дядо и баба!"

Холи обяви бременността си в Instagram през юни, само шест месеца след като сключи брак с Адам. Сватбеният ден на двойката беше белязан от скандал, след като Адам оттегли поканите към повечето членове на семейството си на фона на продължаващ разрив в отношенията помежду им.

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Холи е едно от шестте деца на Гордън и съпругата му Тана. Миналата седмица chef готвачът спомена момичето си, тъй като тя не успя да присъства на церемонията по поставянето на звездата му на Алеята на славата в Холивуд - по това време тя е била само на "няколко дни" от раждането. Той заяви: "Семейство Рамзи се разраства. След броени дни ще посрещнем първото си внуче."

Новината идва след съобщението, че Гордън ще бъде новият водещ на автомобилното предаване "Top Gear".

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