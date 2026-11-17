Посветена на съпругата му Мария, песента е музикален разказ за близостта, споделените моменти и чувствата

235 Източник: Монте Мюзик

Любовта, която устоява на времето, е вдъхновението за най-новата песен на Графа - "Ръка за ръка".

Посветена на съпругата му Мария, с която са заедно вече 20 години, тя е музикален разказ за близостта, споделените моменти и чувствата, които времето не променя. Песента е личен подарък за Мария, който Влади Ампов решава да сподели и със своята публика.

А любовта към музиката и към хората, с които я споделя, винаги е била в основата на концертите му. Графа не прави разлика между голямата зала и клубната сцена - отношението и отдадеността му са едни и същи. В публикациите си в социалните мрежи той не крие вълнението си от предстоящия концерт в Хасково на 21 ноември, където не е пял от дълго време.

Седмица по-късно, на 28 ноември, от 21:00 ч., Графа ще излезе на клубната сцена в София, при това на адрес с богата музикална история. На ул. "Ангел Кънчев" 1 през годините са се помещавали едни от емблематичните клубове на столицата - Escape, "Терминал 1" и DOM.

Днес мястото има нови стопани и ново име - "Малката Текила". Пространството е сериозно обновено, с инвестиции в сцена, озвучаване и мултимедия, които дават нови възможности за концерти на живо. Познатият адрес вече предлага и съвсем различно концертно преживяване.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Източник: Монте Мюзик

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.