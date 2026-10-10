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Най-добрият български тенисист Григор Димитров и приятелката му Ейса Гонсалес събраха погледите на галата на филмовия фестивал в Лондон.

Мексиканската актриса е в английската столица заради лентата I Love Boosters, в която играе. Тя показа доста предизвикателен тоалет, докато Григор заложи на дълго палто тип шинел, пише "24 часа".

Двамата разкриха връзката си миналата година, след като актрисата отбеляза рождения ден на тенисиста в социалните мрежи, наричайки го "мъжът на мечтите ми". Оттогава те са засичани заедно на редица светски събития, а Ейса редовно го подкрепя от трибуните по време на мачовете му. 

 

Снимка: Getty Images

Димитров и Гонсалес бяха заедно и в Париж за Седмицата на модата, където бившият №3 в света участва в представянето на колекцията на Lacoste на централния корт на "Ролан Гарос" заедно с Винъс Уилямс, Ума Търман, Ейдриън Броуди и много други звезди.

Снимка: Getty Images

Григор в момента се възстановява от поредната контузия, заради която отказа "Чалънджър" в Португалия. 

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