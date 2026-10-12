Актрисата споделя, че Мартинес не приема новата ѝ връзка, заради което саботира и отношенията на сина им с него

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Хали Бери поиска да бъде възстановено споразумението за поделено поравно родителско право с бившия ѝ съпруг Оливие Мартинес, след като съдът предостави на него основното попечителство над 13-годишния им син. Актрисата също така заяви, че самата тя е жертва на домашно насилие, в отговор на твърденията, че е проявила физическа агресия спрямо момчето.

В искане, подадено до Върховния съд на Лос Анджелис и прегледано от "Дейли Мейл", 60-годишната Хали Бери помоли съда да възстанови предишното споразумение за попечителство, което тя и 60-годишният Мартинес са имали през 2023 г. Актрисата поиска съдът да ѝ предостави правото на решаващ глас при разногласия и да задължи Мартинес да участва в разпоредените от съда терапевтични сесии.

Последните действия на носителката на "Оскар" идват дни след като Мартинес получи временна ограничителна заповед срещу нея заради домашно насилие, базирана на твърденията му, че тя е проявила агресия към сина им по време на инцидент на 26 септември. Бери отрича всички тези твърдения.

В едностранно искане актрисата заявява, че самата тя е "жертва на домашно насилие" и защитник на правата на жертвите. "Никога не съм упражнявала физическо, емоционално или каквото и да било друго насилие над Масео", заявява звездата в съдебните документи. "Самата аз съм жертва на домашно насилие и помагам на жертви на домашно насилие. Не съм извършител на насилие. Никога не бих наранила детето ни."

В подаденото искане Бери излага редица опасения относно "поведението на Оливие" и отражението му върху съвместното им родителство. В документа се посочва, че той "продължава" да взема "едностранни" решения "относно образованието и извънкласните занимания на Масео", без тя да бъде предварително уведомена и без нейното съгласие.

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В съдебната молба Бери твърди, че Мартинес "постоянно поставя Масео в центъра на конфликта ни" и пречи на терапевтичната им работа. Бери посочва още, че синът им проявява "проблемно поведение" и става "гневен и войнствен" след срещите с баща си.

Бери посочва още, че Мартинес отказва да приеме връзката ѝ с годеника ѝ Ван Хънт, който според нея „играе важна роля в живота на Масео“ Снимка: Getty Images

"Той ми отговаряше грубо, лъжеше и вършеше неща зад гърба ми (миналата година хванах Масео да чете текстовите ми съобщения, докато разговаряше по FaceTime с Оливие)", твърди тя в съдебната молба. "На Масео му отнемаше 2-3 дни, за да се адаптира отново към живота у дома, а когато се връщаше при Оливие, цикълът започваше отначало."

Актрисата заявява в съдебните документи, че Мартинес се опитва да "настрои Масео на своя страна и срещу мен в много аспекти от живота и заниманията на детето ни, което кара Масео да ми се сърди заради лични въпроси, свързани с него, които ние с Оливие обсъждаме по същото време."

В молбата си Бери твърди, че синът ѝ "повтаря спорове" по теми, които тя и Мартинес са обсъждали насаме, и заема страната на баща си. "Ако спорът се отнасяше до решение, касаещо Масео (например относно футбола, училището или терапията), Масео научаваше за него, преди Оливие и аз да сме взели крайно решение по конкретния въпрос, и ми казваше какво смятат да направят с Оливие (без мое участие), напълно пренебрегвайки авторитета ми на майка", посочва Бери в съдебната молба.

В съдебните документи Бери заявява, че Мартинес отказва да предприеме необходимите стъпки за осигуряване на "образователни и психообразователни услуги" за сина им, както и че използва "футболните занимания на Масео като лост за договаряне на условия, засягащи образователните и терапевтичните нужди на детето".

Мартинес се е опитал да представи Хали като "заплаха за детето ни, разпространявайки неверни твърдения" пред учителите и терапевтите му, се посочва в искането на актрисата. Тя информира съда, че "действията на французина и липсата на сътрудничество по отношение на психологическите и образователните нужди на Масео са се отразили пагубно на здравето и благополучието на детето".

В съдебния документ актрисата твърди, че времето и намесата на закона "не са довели до подобрение" в поведението на бившия ѝ по въпросните проблеми. Бери посочва още, че Мартинес отказва да приеме връзката ѝ с годеника ѝ Ван Хънт, който според нея "играе важна роля в живота на Масео". "Липсата на приемане на Ван от страна на Оливие доведе до това той да не позволява на Масео да участва в семейна терапия заедно с мен и Ван - стъпка, целяща да продължим да създаваме здравословна среда за сина ни в рамките на едно смесено семейство."

В писмен отговор Мартинес е поискал от съда да отхвърли исканията на Бери. Той се позовава на временната ограничителна заповед, която е поискал срещу нея, след като е заявил пред съда, че тя е проявявала физическа агресия спрямо Масео.

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