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Бившият партньор на Хали Бери, Оливие Мартинес, постигна значима победа в съда на фона на ожесточената им битка за попечителство над 13-годишния им син Масео. 

Съдебен спор

По-рано този месец между двамата избухна съдебен спор, след като Мартинес обвини Бери във физическо насилие над сина им Масео. Бери отхвърли всички обвинения.

TMZ съобщава, че на 60-годишния Мартинес е предоставено основното физическо попечителство над Масео, а 60-годишната Бери е загубила правото на посещения, включващи нощувки с детето им. 

Представител на актрисата заяви пред сайта, че Бери запазва съвместното правно попечителство, като освен това има правото на решаващ глас, в случай че тя и Мартинес срещнат затруднения при постигането на споразумение.

Французинът, който преди това споделяше попечителството над Масео с Бери на равни начала (50/50), получи основното попечителство над сина им. Освен това той си осигури временна ограничителна заповед срещу актрисата - както за себе си, така и за сина им. 

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В четвъртък обаче съдията отхвърли искането на Мартинес за ограничителна заповед във връзка със случай на домашно насилие, съобщава Page Six. 

"Изключително доволни сме, че съдът отмени временната ограничителна заповед", заяви пред The ​​Daily Mail Марина Бек, адвокат на Бери, по повод това развитие на нещата. "Занапред Хали е решена да продължи да се фокусира върху благополучието и най-добрите интереси на семейството си."

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