Актрисата публикува многозначително послание: "Когато децата не уважават майките си, причината често се крие в отношенията им с бащата."

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Хали Бери отправи завоалирана критика към бившия си съпруг Оливие Мартинес в Instagram Stories, докато спорът им за попечителството продължава. Актрисата публикува многозначително послание: "Когато децата не уважават майките си, причината често се крие в отношенията им с бащата."

Звездата от "Жената котка" не даде допълнителни пояснения.

Бери и Мартинес, и двамата на 60 години, водят спорове относно попечителството още от развода си през 2015 г. Бившите съпрузи постигнаха договореност за съвместно юридическо и физическо попечителство едва осем години по-късно. Съдебният конфликт обаче се изостри миналия месец, когато актьорът обвини бившата си съпруга, че е душила 13-годишния им син Масео. През септември Мартинес временно получи основното право на попечителство над момчето. Той иска и ограничителна заповед за домашно насилие, както и еднолично попечителство. Чрез адвоката си по това време Бери отхвърли твърденията му като "напълно неоснователни и умишлено подвеждащи", като на свой ред обвини Мартинес в "непредсказуемо, обсебващо и агресивно поведение".

В изявлението се казва: "Хали е свикнала с подобно възмутително поведение от страна на г-н Мартинес и макар да е дълбоко натъжена, няма да позволи това да я отклони от борбата за най-добрия интерес на Масео и от осигуряването на любовта и подкрепата, от които той се нуждае."

В последващи съдебни документи Бери заявява, че Масео се връща от престоя си при баща си "ядосан и конфликтен". Тя твърди също, че бившият й съпруг многократно е възпрепятствал образованието и терапията на сина им, въвличал го е в правните им спорове и е подкопавал родителските й решения.

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Бившата участничка в конкурси за красота настоява споразумението за попечителство 50/50 с Мартинес да бъде възстановено. Освен това тя иска да получи еднолично юридическо право да взема решения за образованието и медицинските грижи на Масео. Двамата водят дело във Висшия съд на Лос Анджелис от 19 октомври, като и Бери, и Мартинес са дали показания в съдебната зала.

Масео също е свидетелствал в продължение на близо четири часа. Годеникът на Бери Ван Хънт и 18-годишната й дъщеря Нала, която актрисата има от бившия си партньор Габриел Обри, са дали показания дистанционно. По-рано този месец Нала е подала декларация в подкрепа на майка си, в която пише: "Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души, сграбчва или по какъвто и да е начин физически да малтретира Масео."

Тя признава, че майка й може да бъде строга, когато се налага, и очаква децата й да спазват правилата и да проявяват уважение, но допълва: "Майка ми е любящ и всеотдаен родител. Тя е топла, подкрепяща и силно ангажирана с живота ни."

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